イケメン騎手が受けたお笑いの聖地での“キツい”洗礼に、ＳＮＳ上が沸いている。ＪＲＡの矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手が６月４日、大阪・中央区のなんばグランド花月に登場。「ビタミンＳお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」に出演した。

栗東市のうどん店「栗東うどん」に、チーム矢作の３人がロケで訪れるという物語。坂井騎手は登場直後から島田珠代に股間を指ではじかれる定番ギャグのえじきとなった。

さらに吉田裕とは、「徹夜で練習しました」という定番リズムネタの「乳首ドリル」も披露。物語の後半では、フォーエバーヤングの生まれ変わり役の島田一の介のため、“一肌脱ぐ”というアドリブシーンにもきっちり対応した。

本職とは違うフィールドでも観客を沸かせた東京出身の坂井騎手は「お客さんが温かくて、楽しめました。競馬を知っていただくきっかけになれば」と話した。

競馬×お笑いの異色コラボにはネット上でも反響を呼び「坂井瑠星の乳首ドリルの字面だけでもう面白い」「笑うってこんな疲れるんやな しあわせな疲れやな」「坂井瑠星の乳首ドリルじわじわくる」「坂井瑠星騎手 よく頑張った 本当に価値のある時間でした」「新喜劇は何と予定より３０分もオーバーする熱演。めっちゃおもろかった！特に瑠星最高！」「坂井瑠星がお笑いをノリノリで…？」「やったんかーい（笑）」「坂井瑠星の○○が衝撃的すぎて動けない」「坂井瑠星のドリルすなも女装も見れてガチ神イベだった」「矢作調教師と坂井瑠星騎手と古川奈穂騎手がよしもと新喜劇に出演！最高でした！！」などのコメントが寄せられている。