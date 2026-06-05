キスマイ藤ヶ谷太輔が渋谷に堂々降臨！シンプルな装いでも抜群の存在感を放ち「彼氏感が強すぎる」「私服かっこいい」「こんなに普通にいて大丈夫？」「絶対目立つ」「オーラ隠せてない」と大反響

【写真】藤ヶ谷太輔のヴィンテージアイテムを取り入れた私服コーデ

Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が自身のInstagramのストーリーズを更新。街中で撮影された写真を公開し、注目を集めている。

■藤ヶ谷太輔、渋谷の街角でクールな表情

公開されたのは、渋谷の街中で撮影されたもの。

藤ヶ谷は、胸元に“ティンカー・ベル”がプリントされたネイビーのTシャツに色落ちデニムを合わせたシンプルなコーディネートを披露。黒のキャップと黒縁サングラスを合わせ、カジュアルながら洗練された雰囲気を漂わせている。

また、腕時計やブレスレット、ネックレスといったアクセサリー使いも印象的。口元に手を添えた何気ない仕草からは、大人の色気も感じられる。

ラフな装いながら抜群のスタイルと存在感を放つ藤ヶ谷。何気ない街角ショットでありながら、まるでファッション誌の1ページのような1枚となっている。

SNSでは「私服かっこいい」「あまりにも普通すぎてびっくりした」「こんなに普通にいて大丈夫？」「オーラ隠せてない」「一度でいいから遭遇してみたい」「彼氏感が強すぎる」「街中にこんなカッコイイ人いたら5度見する」「絶対目立つ」といった声が寄せられている。

■古着好きとしても知られる藤ヶ谷太輔

なお、藤ヶ谷は古着好きとしても知られており、Instagramではたびたびヴィンテージアイテムを取り入れた私服コーデを披露している。今回の着こなしも、シンプルな中に藤ヶ谷らしいこだわりが光るスタイルとなっている。