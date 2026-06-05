今野大輝＆加藤史帆、家族に紹介するも母から猛反対 『その天才様は偽装彼女に執着する』最終回予告＆あらすじ
8人組グループ・B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が出演する、CBCテレビドラマトリップ枠『その天才様は偽装彼女に執着する』（毎週木曜 深0：58 ※CBCテレビローカルエリア）の最終回（第8話）が、11日に放送される。それに先立ち、予告編＆あらすじ＆場面写真が公開された。
【動画】郁と凛は幸せな結末を迎えることができるのか…『その天才様は偽装彼女に執着する』第8話予告
同作品は「孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子」が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”。加藤は29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛を、今野は孤高の天才プログラマー・若月郁を演じる。凛は、新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの“謎の無神経男”郁だった。
最終回となる第8話では、凛は自身の婚活に人一倍熱心な母・千絵に、正式な恋人として郁を紹介することに。しかし、郁と「恋人契約」を結んでいたことが知られてしまい、家族から猛反対を受ける。凛は必死に説得するも、聞き入れてもらえず。そこで郁は凛の家に出向き、家族に凛への真剣な想いを打ち明ける。果たして、波乱万丈だった郁と凛の関係は、幸せな結末を迎えることができるのか。
■第8話あらすじ
「誰よりも愛しています」。お互いの想いを打ち明けた郁と凛は、恋人としての距離を縮めていく。母・千絵から再び縁談について問われた凛は、交際相手の存在を明かす。そんな中、郁に誘われた凛は水族館デートをすることに。幸せな時間を過ごす2人。しかし、千絵が偶然「偽装彼女」の契約書を目にしてしまい、郁のことを「凛を騙す詐欺師」だと激怒する。そこで、凛は自分の幸せは自分で決めると決意し、懸命に千絵への説得を試みる。改めて話を始めようとした時、突如、郁本人が現れる。
【動画】郁と凛は幸せな結末を迎えることができるのか…『その天才様は偽装彼女に執着する』第8話予告
同作品は「孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子」が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”。加藤は29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛を、今野は孤高の天才プログラマー・若月郁を演じる。凛は、新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの“謎の無神経男”郁だった。
■第8話あらすじ
「誰よりも愛しています」。お互いの想いを打ち明けた郁と凛は、恋人としての距離を縮めていく。母・千絵から再び縁談について問われた凛は、交際相手の存在を明かす。そんな中、郁に誘われた凛は水族館デートをすることに。幸せな時間を過ごす2人。しかし、千絵が偶然「偽装彼女」の契約書を目にしてしまい、郁のことを「凛を騙す詐欺師」だと激怒する。そこで、凛は自分の幸せは自分で決めると決意し、懸命に千絵への説得を試みる。改めて話を始めようとした時、突如、郁本人が現れる。