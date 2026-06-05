今回は、妻が不倫夫との離婚を決意したエピソードを紹介します。

夫の不倫が分かっても、我慢していたけど…

「大学の後輩だった夫と結婚しましたが、夫が結婚前から他の女性と関係を持っていて、さらに私と結婚した後もその女性と不倫していたことが分かりました。ただ、私のお腹には子どもがいて、子どものためにも離婚しない方がいいと思ったんです。

そんなある日、夫の不倫相手から不倫の証拠写真がたくさん送られてきました。その写真には、私と一緒にいるときは見せたことがないような満面の笑みの夫が映っていて、ショックでした。

そこで私は夫に、あらためて『なぜこの女性と結婚せず、私と結婚したのか』を聞きましたが、夫はあいまいな答えしかせず、『やっぱ私の金目当てだったんだな……』と思い、悲しくなりました。私の父は資産家で、今住んでいる家は父が建ててくれたものですし、何かと資金援助もしてくれます。夫は、父のお金目当てで私と一緒にいるのでしょう」（体験者：30代女性・フリーランス／回答時期：2025年9月）

▽ 夫が本当に好きなのは不倫相手だと分かったそうですが、妻としてはショックですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。