嫉妬は「君が本命」の証拠！冷静な男性が思わず見せる本気サイン
普段は落ち着いているのに、なぜかあなたが他の男性と接しているだけで敏感になる…。そんなとき、それは「本命だからこそ出る嫉妬サイン」かもしれません。嫉妬はネガティブに思われがちですが、実は「大切にしたい」という気持ちの裏返し。そこで今回は、そんな惰性に本命女性にしか見せない嫉妬について解説します。
他の男性の存在に敏感になる
「その人、誰？」とさりげなく聞いてくるのは、取られたくない気持ちが働いているから。本命でなければ、他の男性の存在に敏感に反応することはありません。無関心ではいられない嫉妬行動こそ、本命サインでしょう。
態度がぎこちなくなる瞬間がある
普段はフランクなのに、他の男性の話題が出た途端、口数が減ったり表情が硬くなる…。これも立派な嫉妬のサインです。あなたが本命だからこそ感情を抑えきれず、つい不満が態度に出てしまっているのでしょう。
“自分の価値”をアピールしてくる
嫉妬心から「俺の方が頼りになる」「一緒にいると楽しいでしょ」と言わんばかりの行動をとることも。本命女性に選ばれたい気持ちが強いからこそ、無意識に“自分の価値”をアピールしたい気持ちが大きくなってしまうのです。
嫉妬は不器用な愛情表現。「独占欲の裏返し」と受け止めれば、彼の本気度を見抜くヒントになりますよ。
🌼好きって意味だったんだ！男性が見せる「わかりにくい本命サイン」