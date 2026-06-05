「飼い犬に手をかまれた気分だ！」退職する部下をペット扱いする上司に、ピシャリと言い返した男性

退職の意思を伝えたときの上司の反応には、その会社の本性が透けて見える。

投稿を寄せた東京都の40代男性（ITエンジニア／年収850万円）は、過去にSEとして2度の退職を経験している。その際に自身が直面した、それぞれの上司からの反応について打ち明けた。（文：法田ひまり）

「飼い犬になった覚えはありません」

1回目の退職理由は、直属の上司ではなく「更に上の取締役のパワハラに耐えられなかったから」だという。

当時の直属の上司からは「取締役と直接接しない様に別の場所への異動等を奨められた」という。上司なりの配慮や救済措置だったのかもしれないが、根本的な解決にはなっていない。

そして2回目の退職理由は「してる作業の割に年収が低かったから」だ。しかし、上司から返ってきた言葉は理不尽なものだった。

「飼い犬に手をかまれた気分だ！」

手塩にかけて育てたつもりだったのかは知らないが、退職を申し出た部下を犬扱いするとはかなり傲慢だ。これに対し、男性はこう切り返した。

「飼い犬になった覚えはありません」

理不尽な環境や不当な低年収に妥協せず退職したからこそ、現在の年収850万円というキャリアを掴み取れたのかもしれない。

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