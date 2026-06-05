東京シティ競馬（TCK）は、6月10日に行われる「東京ダービー（Jpn1）」をBSイレブンで生中継する特別番組「2026東京ダービー生中継」に、JRAの三浦皇成騎手がゲスト出演すると発表した。三浦騎手が同番組に出演するのは今回が初めてとなる。

東京ダービーは、ダート三冠競走の頂点を決める世代限定の大一番。今年の中継では、スポーツコメンテーターの山本昌氏、元JRA調教師の佐々木晶三氏に加え、新たに三浦騎手の出演が決定した。

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三浦騎手はラムジェットで東京ダービー制覇

三浦騎手は、ダート三冠競走が創設された2024年の東京ダービーで、佐々木氏が管理したラムジェットに騎乗して優勝。東京ダービーを制したコンビが、番組内で再び顔をそろえることとなった。

番組のMCはフリーアナウンサーの福原直英氏が担当。解説には中央競馬担当として細江純子氏、地方競馬担当として古谷剛彦氏が出演する。東京ダービー（11R）を中心に、10Rと12R「BSイレブン賞」も生中継される予定だ。

放送は6月10日19時から20時58分まで。YouTubeの「BS11競馬チャンネル」でもライブ配信が行われる。ダート部門の世代王者決定戦を、豪華出演陣による解説とともに届ける。