北中米W杯は10cm以上のオフサイドで副審が即フラッグアップへ!! 最新テクノロジーを続々採用
国際サッカー連盟(FIFA)は3日、北中米ワールドカップで明白なオフサイドがあった場合に直接ピッチ上の審判団へ合図が送られる「高度な半自動オフサイドテクノロジー」が導入されることを正式発表した。
VARを導入している試合ではオフサイドの誤審で得点の機会などが奪われないようにするため、際どいオフサイドの場面で副審がフラッグアップを遅らせる「オフサイド・ディレイ」が行われている。チャンスシーンが途切れたタイミングで旗を上げることになっているが、選手が無駄走りを強いられたり、アタッカーが抜け出すことでGKと接触する負傷リスクが発生したりと反対的な意見も依然として多い。
そうしたなか、FIFAは北中米W杯において明白なオフサイドがあった場合にピッチ上の審判団に合図が送られるシステムが採用されることを発表した。『BBC』によれば基準は10cm以上のオフサイドだといい、「副審にリアルタイムで音声アラートが送信される」模様。FIFAは「オフサイド判定の迅速化に加えて、オフサイドが発生してからフラッグが上げられるまでに選手が負傷するリスクを低減する」と伝えている。
なお、同テクノロジーはオフサイドポジションの選手がボールに触れた場合が対象であり、ボールに触れなかった選手が相手に影響を与えていたかについては対象としない。『BBC』は選手が倒れていたり密集していたりと検知が難しい場合、音声アラートが送られない可能性もあるとしている。
また、北中米W杯では全選手を事前にスキャンして選手ごとの正確な3Dモデルを作成し、半自動オフサイドテクノロジーで利用する「AI対応3Dアバター」の採用が1月に発表されている。各選手の正確なトラッキングが可能になるほか、オフサイドの証拠として中継画面で表示されるCG映像がこれまでマネキンのようなデザインになっていたところ、選手の体型に即した「よりリアルで魅力的な」ものになるようだ。
そのほか16台の光学トラッキングカメラが1試合あたり1億5000万件以上のトラッキングデータを生成することで、ボールがピッチから出ていたかどうかをVARが迅速に確認できる「アウト・オブ・バウンズテクノロジー」と実際のピッチの様子をCGで再現する「リアルタイム3D再現」も導入される。
アウト・オブ・バウンズテクノロジーでは、いわゆる“三笘の1ミリ”のようにボールがインプレーか際どい事象をVARが迅速に確認する手助けとなる。リアルタイム3D再現ではカメラがなかった角度からの映像を生成することで、GKの視界がオフサイドポジションの選手で遮られていたかなどを確認できるようになる。
これらの最新テクノロジーは昨年12月のインターコンチネンタルカップなどでテスト運用されていた。
VARを導入している試合ではオフサイドの誤審で得点の機会などが奪われないようにするため、際どいオフサイドの場面で副審がフラッグアップを遅らせる「オフサイド・ディレイ」が行われている。チャンスシーンが途切れたタイミングで旗を上げることになっているが、選手が無駄走りを強いられたり、アタッカーが抜け出すことでGKと接触する負傷リスクが発生したりと反対的な意見も依然として多い。
なお、同テクノロジーはオフサイドポジションの選手がボールに触れた場合が対象であり、ボールに触れなかった選手が相手に影響を与えていたかについては対象としない。『BBC』は選手が倒れていたり密集していたりと検知が難しい場合、音声アラートが送られない可能性もあるとしている。
また、北中米W杯では全選手を事前にスキャンして選手ごとの正確な3Dモデルを作成し、半自動オフサイドテクノロジーで利用する「AI対応3Dアバター」の採用が1月に発表されている。各選手の正確なトラッキングが可能になるほか、オフサイドの証拠として中継画面で表示されるCG映像がこれまでマネキンのようなデザインになっていたところ、選手の体型に即した「よりリアルで魅力的な」ものになるようだ。
そのほか16台の光学トラッキングカメラが1試合あたり1億5000万件以上のトラッキングデータを生成することで、ボールがピッチから出ていたかどうかをVARが迅速に確認できる「アウト・オブ・バウンズテクノロジー」と実際のピッチの様子をCGで再現する「リアルタイム3D再現」も導入される。
アウト・オブ・バウンズテクノロジーでは、いわゆる“三笘の1ミリ”のようにボールがインプレーか際どい事象をVARが迅速に確認する手助けとなる。リアルタイム3D再現ではカメラがなかった角度からの映像を生成することで、GKの視界がオフサイドポジションの選手で遮られていたかなどを確認できるようになる。
これらの最新テクノロジーは昨年12月のインターコンチネンタルカップなどでテスト運用されていた。