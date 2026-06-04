三吉彩花、美ウエスト輝くデニムコーデで登場
【モデルプレス＝2026/06/04】女優・モデルの三吉彩花が4日、Calvin Klein 原宿店で開催された「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベントに出席。美しいウエストが際立つデニムコーディネートで登場した。
【写真】29歳美人女優、圧巻美ウエスト輝くデニムコーデ
車で店舗前に到着した三吉。美しいウエストが輝く同ブランドの装いを披露した。
世界をリードするグローバルなファッションライフスタイルブランド・Calvin Klein。パーティには三吉のほか、グローバルブランドアンバサダーであるJung Kook（ジョングク／BTS）、デニムコレクションに度々起用されてきたMINGYU（ミンギュ／SEVENTEEN）をはじめ、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、モーガン蔵人、吉原ひなら豪華芸能人が来場した。（modelpress編集部）
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◆三吉彩花、美ウエスト披露
車で店舗前に到着した三吉。美しいウエストが輝く同ブランドの装いを披露した。
◆ 「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベント
世界をリードするグローバルなファッションライフスタイルブランド・Calvin Klein。パーティには三吉のほか、グローバルブランドアンバサダーであるJung Kook（ジョングク／BTS）、デニムコレクションに度々起用されてきたMINGYU（ミンギュ／SEVENTEEN）をはじめ、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、モーガン蔵人、吉原ひなら豪華芸能人が来場した。（modelpress編集部）
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