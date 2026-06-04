SEVENTEEN・MINGYU（ミンギュ）、車から降り立ち原宿騒然
【モデルプレス＝2026/06/04】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が4日、Calvin Klein 原宿店で開催された「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベントに出席。車から登場した。
【写真】SEVENTEENメンバー、原宿降臨
同ブランドのデニムコレクションに度々起用されてきたMINGYUは、抜群のスタイルを活かしたブラックデニムのセットアップに身を包み登場。店舗前に到着した車から降りると、原宿は騒然となった。
店内ではゆっくりとコレクションを眺め、パーティを楽しんだ様子。スタッフにも1回1回丁寧に笑顔でお辞儀するなど気遣いを忘れない姿も印象的だった。最後に再び正面入口に戻ると、大きな歓声に包まれながら車に乗り込むまで多くのファンに手を振り、会場を去っていった。
世界をリードするグローバルなファッションライフスタイルブランド・Calvin Klein。パーティにはMINGYUのほか、グローバルブランドアンバサダーであるJung Kook（ジョングク／BTS）をはじめ、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひなら豪華芸能人が来場した。（modelpress編集部）
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◆MINGYU、原宿降臨
同ブランドのデニムコレクションに度々起用されてきたMINGYUは、抜群のスタイルを活かしたブラックデニムのセットアップに身を包み登場。店舗前に到着した車から降りると、原宿は騒然となった。
◆ 「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベント
世界をリードするグローバルなファッションライフスタイルブランド・Calvin Klein。パーティにはMINGYUのほか、グローバルブランドアンバサダーであるJung Kook（ジョングク／BTS）をはじめ、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひなら豪華芸能人が来場した。（modelpress編集部）
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