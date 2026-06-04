「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）

阪神が鬼門・交流戦で波に乗れず３連敗。２勝６敗と苦戦を強いられている。本拠地・甲子園球場でも藤川監督就任後初の５連敗となった。

指揮官は「また明日へ向けて切り替えてやっていかないといけないですね」と切り出した。

０−１の四回１死二、三塁では守備のミスがあった。西川の鋭いライト前への打球で三塁走者・ネビンが生還。ここで二塁走者・渡部の生還を阻止するために、勢いよく前進した右翼・佐藤輝がボールをはじいてしまい、二塁走者も本塁へ。佐藤輝は慌てたのか本塁へ悪送球し、打者走者も二塁へ進塁させてしまった。

藤川監督はこの場面について「チャージを仕掛けていますからね、これはもう全く問題ない。あそこでチャージを掛けさせているのはこちらですから、また次もしっかりやってくれたらいいです」と話した。

西武には先発・平良に７回１失点の好投を許した。相手の好守に安打性の打球を阻まれる場面も多く、「先発の平良投手も力強いですしね、なかなか攻略も難しい投手ではありました。守備陣も素晴らしい守備でしたね」と振り返った。

また、打線は直近３試合で５得点と苦しい状況が続いているが、「言葉で言うと待つとか、何かをするとか…何でもいいんですけど。これは動いているものですから。また明日、それしかないですね」と前向きに話した。