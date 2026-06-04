「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）

阪神が鬼門・交流戦で波に乗れず３連敗。２勝６敗と苦戦を強いられている。本拠地・甲子園球場でも藤川監督就任後初の５連敗となった。

試合は初回、先発の西勇がネビンの左犠飛で１点を失うと、四回だった。先発の西勇が１死二、三塁から西川が鋭い打球をライトへ運ばれた。

これで三塁走者・ネビンが生還。ここで二塁走者・渡部の生還を阻止するために勢いよく前進した右翼・佐藤輝がボールをはじいてしまい、二塁走者も本塁へ。佐藤輝は慌てたのか本塁へ悪送球し、打者走者も二塁へ進塁させてしまった。痛恨のミスに甲子園に悲鳴が響いた。

西勇がさらなる追加点は許さなかったが、手痛い３失点目となった。

阪神は前日３日にも０−１の七回２死二、三塁で遊撃・小幡がゴロをファンブル＆悪送球で２失点。九回に佐藤輝の２ランで１点差まで迫っただけに、悔やまれる失点となった。小幡はこの日、２軍降格となっていた。

それでも３点を追う五回２死二塁。代打で登場した嶋村が防御率０点台の平良に対して、１ストライクから外角へのチェンジアップに体勢を崩されながら中前へ運ぶと、甲子園は大歓声に包まれた。嶋村はこれで代打で出場３試合連続安打。代打では１７打数７安打で打率・４１２、１本塁打、５打点となった。