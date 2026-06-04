日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。5月29日（金）の放送では、レギュラーコーナー「藤嶌の煽り隊!!」で紹介したメールから、藤嶌と松尾がトークを展開していきました。

パーソナリティの藤嶌果歩と松尾桜

藤嶌：ここからは私のコーナーをやらせてください。題して！松尾：こちらは、果歩さんがライブでよくする“煽り”。そのテンションで、リスナーさんから届いたメールを紹介していくコーナーです。＜リスナーからのメッセージ＞「新しい職場で3人の先輩と仕事をすることになりました。しかし、経験が浅く先輩の1人は年下なので、接し方に不安があります」藤嶌：なるほど。年下の先輩……桜ちゃんでいう私だ！松尾：そうですね（笑）。藤嶌：では、こちらを煽っていきたいと思います！松尾：えー!? いきなり私に飛んできました（笑）。藤嶌：フフフ（笑）。らぶりー（松尾の愛称）にも来ております。松尾：あ、（リスナーさんから届いた）セリフだったんですね！ アドリブかと思いました。藤嶌：そうなのよ。アドリブっぽかったよね。でも、どう思っているんだろう？ とは思う。ぶっちゃけ“年下だけど先輩”ってどう思う？松尾：え……果歩さんとは1歳差でしたっけ？藤嶌：そう。松尾：それもありますし、私が加入する前から活動されている姿を見ているので、あまり年齢差を感じないですし、本当に最初から“先輩”っていう感じですね。藤嶌：そうなんだ！松尾：それで言うと、多分一番難しいのは、（鶴崎）仁香ちゃん（2004年生まれ/五期生）から見た（渡辺）莉奈さん（2009年生まれ/四期生）とか。藤嶌：確かに（笑）！ 仁香ちゃんって今何歳だっけ？松尾：22歳ですね。藤嶌：5歳差かぁ。きょうだい構成でいうと、めっちゃ妹だよね（笑）。どんな感じなんだろう？ でも“先輩”って思うか。松尾：莉奈さんも落ち着いていらっしゃいますもんね。藤嶌：そうそう、莉奈のキャラもキャラだから……逆に莉奈側の意見を聞きたいかも。後輩だけど年上のメンバーに対して……。松尾：確かに！ 不思議ですよね〜。藤嶌：そうだね、不思議な気持ち。私も仁香ちゃんの先輩だけど、仁香ちゃんのほうが年上じゃん？松尾：はい、3歳差くらいですよね。藤嶌：普通にお姉ちゃんくらいの年齢差だけど、なんかちょっと馴れ馴れしくしちゃうというか、馴れ馴れしく「にゃーん」ってしゃべりかけちゃうのはあるかもしれない（笑）。松尾：いい関係ですね（笑）。藤嶌：それで「（年下の先輩との）接し方に不安があります」だから……これは、桜ちゃん側の意見ってことか。松尾：そうですね……だけど、私は果歩さんより1年多く人生を生きていますが、果歩さんが（日向坂46として）活動してきた1年のほうが、やっぱり重みのある深い1年だなと思うので……確かに難しい問題ですね。藤嶌：これは永遠の課題ではありますが、まあ楽しくやっていきましょうよ！ ということで（笑）。松尾：そうですね（笑）。ちょっとずつ距離を縮めていきたいと思います。



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＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55