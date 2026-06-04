「広島−日本ハム」（４日、マツダスタジアム）

「７番・投手」で自身初の投打同時出場した柴田獅子（れお）投手は４回５安打１失点で降板し、プロ初勝利はならなかった。

雨が降る中での登板だった。初回は菊池を１４９キロで見逃し三振に仕留めるなど三者凡退の滑り出しを見せた。

二回は１死から５番・ファビアンにカウント１−１から１５０キロの直球を左翼席へ運ばれて、プロ初被弾で先制を許す。続く持丸を四球で歩かせると、平川には高めに浮いたフォークを右前に運ばれた。それでも１死一、二塁としたが、後続を断って追加点は阻止していた。

四回は先頭からの連打で無死一、二塁とされ、１死後に矢野に四球を与えて満塁としてしまう。

ここで加藤投手コーチがマウンドへ。ひと呼吸あけた後、森は空振り三振。名原にはフルカウントから粘られながらも９球目のスライダーで一ゴロに仕留めた。だが、５回でマウンドを降り、そのまま交代となった。

打者としては、二回２死のプロ初打席で左翼フェンス手前への大飛球を放って球場をどよめかせた。四回１死一塁は遊ゴロ併殺。２打数無安打に終わった。

柴田は福岡大大濠から２０２４年度ドラフト１位で入団。１年目の昨季は投手として４試合（先発３試合）に登板して０勝０敗、防御率２・９２だった。打者として打席に立つ機会はなかった。

２年目の今季は２軍で、７試合（先発５試合）に登板して２勝０敗、防御率０・７３。打者としては３９試合に出場し、打率・１７０、２本塁打、８打点を記録していた。

新庄監督は２日に投打同時出場を明かし、「２ホーマー、打ってもらいます。一発狙えと。漫画みたいなプレーをしてほしい」と期待を込めて送り出していた。柴田も「（２軍と）同じような結果が出ればいいかな」と腕をぶしていた。

球団では大谷翔平（ドジャース）が高卒１年目の２０１３年６月１８日・広島戦（マツダスタジアム）で初の投打同時出場を果たしている。「５番・投手」で出場し、投手としては４回４安打３失点。打者としては第１打席で二塁打を放つなど３打数１安打だった。

大谷でも初の二刀流出場で勝利を挙げられておらず、柴田が勝利を挙げれば、レジェンドを上回る記録だった。