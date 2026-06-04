Shokz Japanは4日、イヤーカフ型のフラッグシップモデル「OpenDots 2」とエントリーモデルの「OpenDots Air」を発売した。価格はそれぞれ、2万9880円と1万9880円。

OpenDots 2

「OpenDots 2」は、同社のイヤーカフ型でフラッグシップとなるモデル。2つの11.8mmドライバーが一体となって連動する「Shokz Bassphere 2.0」を搭載。音を正確な角度で反射させる「MirrorPitchテクノロジー」や、70％歪みを低減した再設計の振動版により、深みのある低音とクリアなボーカルを両立している。

また、音漏れを最小限に抑える「DirectPitchテクノロジー」を採用しているほか、柔軟なニッケルチタン製「JointArc」と柔らかいシリコン素材を組み合わせてさまざまな耳の形にフィットする。

本体の重さは、片耳6.4g。充電ケースの併用で最大40時間の再生が可能。このほか、Qiワイヤレス充電やIP57の防塵防水性能、左右自動識別機能などを備えている。

カラーバリエーションはパールホワイト、グレー、ブラック。

OpenDots Air

「OpenDots Air」は、同社のイヤーカフ型でエントリーとなるモデル。カスタム設計の11.8mmデュアルドライバーを搭載するほか、シーンに合わせて4つのプリセットEQからサウンドを選択できる。

また、片耳6.3gの軽量設計により長時間のリスニングでも快適に装着できる。充電ケースを併用することで最大36時間の再生に対応し、10分の充電で最大2時間利用できる。さらに、AI搭載マイクによるクリアな通話やIP55の防汗性能、2台のデバイスへのマルチポイント接続機能を備える。

カラーバリエーションは、デイブレイクパープルとブラック。

ポップアップストア

新製品の発売を記念して、体験型のポップアップストアが東京青山で開催される。期間は6月6日～18日。

光と音が連動する空間「Light & Sound Tunnel」エリアでは、イヤーカフ型イヤホンを想定し、日常にあふれる“気づきにくい音”を体感できる。「Fashion Fitting & Photo Booth」コーナーでは、会場に用意されているサングラスや帽子とイヤホンを組み合わせてフィッティングできる。また、フォトブースでの撮影も可能。

「Listening Lab」コーナーでは、新製品を含めたShokzの各モデルについて、実際に音質や装着感を比較できる。「Flower Photo Wall」コーナーでは、あじさいを一面にあしらったフォトウォールが設置され、その場で撮影しSNSへ投稿することで、限定ギフトをもらえる。

また、来場者にはオリジナルトートバッグがプレゼントされる。会場で製品を購入すると、ハズレなしの限定ガチャガチャに参加できる。

特別イベントの実施も予定されている。

ポップアップストア 開催期間：6月6日～6月18日営業時間：11時～20時（最終日は17時まで）開催場所：RAND 青山 1F・2F（東京都港区北青山3-15-5）アクセス：東京メトロ「表参道駅」より徒歩5分 特別イベントスケジュール 6月6日～7日：ストリートスナップ撮影イベント6月13日：井上咲楽さん登壇 トークショー6月14日：陣在ほのか・Tsukasa 1日店長イベント