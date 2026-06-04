「今日好き」米澤りあ、ショーパンコーデから美脚スラリ「骨格が優勝してる」「コーデセンスが神」と反響
【モデルプレス＝2026/06/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが6月3日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「骨格が優勝してる」ショーパンコーデから圧巻美脚
米澤は「足なっがー セーラームーン」とコメントし、脚の影が長く伸びた写真を公開。ボルドーの半袖Tシャツにベージュのジャケットを羽織り、黒いショートパンツをはいたコーディネートで、スラリと長く美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「影も本物も脚が長くて綺麗」「コーデセンスが神」「骨格が優勝してる」「スタイル良くて憧れる」「ビジュ最強」「ワードチョイスが面白い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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◆米澤りあ、ショーパンコーデで美脚スラリ
米澤は「足なっがー セーラームーン」とコメントし、脚の影が長く伸びた写真を公開。ボルドーの半袖Tシャツにベージュのジャケットを羽織り、黒いショートパンツをはいたコーディネートで、スラリと長く美しい脚を披露した。
◆米澤りあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「影も本物も脚が長くて綺麗」「コーデセンスが神」「骨格が優勝してる」「スタイル良くて憧れる」「ビジュ最強」「ワードチョイスが面白い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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