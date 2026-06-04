この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ついに東京で復活！」“いのちの未来”が進化して帰ってくる

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、万博で話題を集めた展示「いのちの未来」の最新情報を公開した。

東京で開催される新展示「いのちの未来＋」は、2026年7月25日から9月25日まで実施予定。大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンをベースに、さらに進化した内容となっている。

今回の注目は、AIを搭載したアンドロイドとの“会話体験”。よりリアルなコミュニケーションが可能になるほか、50年後の未来を描く新シナリオも追加されるという。

チケットは6月12日から販売開始。ただし販売時間が未発表のため、早めの待機が必要になりそうだ。

万博で体験した“あの未来”が、東京でどう進化するのか--。

最新情報やチケット攻略は動画でチェック！

YouTubeの動画内容

00:00

『いのちの未来＋』開催決定と概要
01:44

新シナリオとアンドロイド対話体験の追加
03:47

要望の多かったオリジナルグッズの拡充
05:18

チケット販売スケジュールと購入時の注意点
08:02

公式プレイガイドと会員限定の来場者特典

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