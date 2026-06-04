【速報】万博のアンドロイド体験が東京へ！『いのちの未来＋』チケット発売情報まとめ
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「ついに東京で復活！」“いのちの未来”が進化して帰ってくる
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、万博で話題を集めた展示「いのちの未来」の最新情報を公開した。
東京で開催される新展示「いのちの未来＋」は、2026年7月25日から9月25日まで実施予定。大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンをベースに、さらに進化した内容となっている。
今回の注目は、AIを搭載したアンドロイドとの“会話体験”。よりリアルなコミュニケーションが可能になるほか、50年後の未来を描く新シナリオも追加されるという。
チケットは6月12日から販売開始。ただし販売時間が未発表のため、早めの待機が必要になりそうだ。
万博で体験した“あの未来”が、東京でどう進化するのか--。
最新情報やチケット攻略は動画でチェック！
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、万博で話題を集めた展示「いのちの未来」の最新情報を公開した。
東京で開催される新展示「いのちの未来＋」は、2026年7月25日から9月25日まで実施予定。大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンをベースに、さらに進化した内容となっている。
今回の注目は、AIを搭載したアンドロイドとの“会話体験”。よりリアルなコミュニケーションが可能になるほか、50年後の未来を描く新シナリオも追加されるという。
チケットは6月12日から販売開始。ただし販売時間が未発表のため、早めの待機が必要になりそうだ。
万博で体験した“あの未来”が、東京でどう進化するのか--。
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