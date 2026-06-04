選手会長・阿久津未来也が単独首位発進 ?川泰果は2差7位
＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 初日◇4日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞国内男子メジャーの第1ラウンドが終了した。選手会長の阿久津未来也が6バーディ・1ボギーの「65」をマーク。5アンダー・単独首位発進を決めた。
【写真】女子プロも観戦していました
4アンダー・2位タイには2024年大会覇者の岩田寛、池村寛世、出利葉太一郎、坂本雄介、小田祥平が続いた。昨年覇者の?川泰果は3アンダー・7位タイの好発進。2週連続優勝がかかるショーン・ノリス（南アフリカ）は2オーバーで初日を終えた。賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドのリーダーボード
阿久津未来也 プロフィール＆成績
メジャー会場で未発表シャフトを発見！ 「高さもスピードもすごい」
”優勝副賞”はBMW高級車＆米ツアー出場権 木下稜介は大会2勝目へ「だれにも譲りたくない」
日本勢23人出場 全米女子オープン組み合わせ
【写真】女子プロも観戦していました
4アンダー・2位タイには2024年大会覇者の岩田寛、池村寛世、出利葉太一郎、坂本雄介、小田祥平が続いた。昨年覇者の?川泰果は3アンダー・7位タイの好発進。2週連続優勝がかかるショーン・ノリス（南アフリカ）は2オーバーで初日を終えた。賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドのリーダーボード
阿久津未来也 プロフィール＆成績
メジャー会場で未発表シャフトを発見！ 「高さもスピードもすごい」
”優勝副賞”はBMW高級車＆米ツアー出場権 木下稜介は大会2勝目へ「だれにも譲りたくない」
日本勢23人出場 全米女子オープン組み合わせ