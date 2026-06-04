アイナ・ジ・エンド、「ルミナス - Luminous」がSNS総再生回数1億回突破｜「MAJ」Grand Ceremonyにも登場予定

アイナ・ジ・エンドの「ルミナス - Luminous」が、昨年リリースされた「革命道中 - On The Way」に続き、SNS総再生回数1億回を突破した。

本楽曲は、TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編オープニング主題歌のためにアイナ・ジ・エンド自身が書き下ろした楽曲。「革命道中 - On The Way」と同様、Shin Sakiuraとの共作となる。

優しくも力強い想いを込めた冒頭の歌はじまりから、壮大な世界へと歩みだしていく行進感と、気持ちが開けていくようなワクワクさを感じる秀逸なサウンドメイキングで高揚感が迸る。確固たる信念で揺るぎない決意をエネルギッシュでパワフルに歌ったエモーショナルパワーポップソングとなっている。

ショート動画では、ダンス動画や歌ってみた動画のほか、『ONEPIECE』に関連する動画に多く使用され、国内外問わず多くのUGCが日々増加している。

アイナは、自身初となる全8都市を回るアジアツアー『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』を開催中。先日海外公演を終え、6月15日（月）からはいよいよ日本公演がスタートする。

各会場にて、7月8日（水）発売のCDシングル『ルミナス - Luminous』(MV＋特典映像盤)を予約すると、【日々のアイナ・ジ・エンド活動チェキ】を先着でプレゼントするとのこと。この機会にぜひゲットしてみてはいかがだろうか。

【日々のアイナ・ジ・エンド活動チェキ】サンプル

なお、アイナは、音楽人5000人が選ぶ国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において、「革命道中 - On The Way」が「最優秀楽曲賞」などにノミネート。6月13日（土）に行われるGrand Ceremonyでは、楽曲「崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)」でコラボレーションした東京スカパラダイスオーケストラと共にパフォーマンスを披露する予定だ。

【リリース・ライブ情報】

2026年4月3日（金）Digital Single『ルミナス - Luminous』Streaming＆DL：https://aina.lnk.to/Luminous

ライブ情報『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1130314

会場CD即売特典詳細https://www.ainatheend.jp/news/detail.php?id=1133868