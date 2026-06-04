◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）

丸（巨）が８回に代打満塁逆転本塁打。丸の代打満塁弾は、広島時代の１３年５月１２日対中日戦、巨人移籍後の２３年６月８日対オリックス戦に次いで３本目になる。

代打満塁本塁打を通算３本以上は、４本の藤井康雄（オ＝００年１本、０１年３本）、町田康嗣郎（公二郎・広＝９５、９６、９８、０１年各１本）、３本の佐藤竹秀（近鉄＝７４年１本、７６本２本）に次いで４人目。セでは町田と２人目になる。

この日は逆転付きの代打満塁弾。広島時代の１３年も逆転で、代打満塁逆転本塁打は２本目。代打満塁逆転２本は、中西太（西鉄＝５５、５９年）、箱田淳（大洋＝６１、６２年）、広野功（巨＝７１、７３年）、大野雄次（ヤ＝９６年２本）、藤井康雄（００、０１年）に次いで６人目。２球団では丸が初めてだ。

巨人でも２本目。巨人で代打満塁本塁打を２本打ったのは、広野功、駒田徳広（８４、８９年）、吉村禎章（９０、９５年）、矢野謙次（０７、１１年）に次いで５人目の最多本数だ。

丸の代打本塁打は６本目、満塁は６本目と、それぞれでは及ばないが、代打満塁では記録的な一発になった。（福山 智紀）