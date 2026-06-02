巨人・長嶋茂雄終身名誉監督の死去から１年にあたる３日に「ＦＯＲ３ＶＥＲ ６．３ 〜長嶋茂雄〜」として東京ドームで行われたオリックス戦は、その功績を振り返る演出に彩られ、ファンらが在りし日の長嶋さんの雄姿に思いをはせた。

イニング間の大型ビジョンでは「長嶋茂雄はなぜスーパースターなのか」という問いに対する、ゆかりの人の回答が映し出された。長嶋さんとの「ＯＮコンビ」で一時代を築いたソフトバンクの王貞治会長は「ファンの心に飛び込むというか、次は何をやってくれるのだろうかと思わせるプレーヤーだった」とし、Ｖ９時代のエースだった堀内恒夫さんは「長嶋さんの常識を超えたプレーも巨人の野球であり、ファンの心をつかんだ」と答えた。

東京ドーム内コンコースの電子看板には、長嶋さんが１９５９年の天覧試合でサヨナラ本塁打を放った名場面や、躍動感のあるプレーを切り取った写真が映し出され、訪れた人たちが足を止めて見入っていた。

ソフトバンクの王会長は球団を通じ、「長嶋さんが旅立って一年、野球界にとってどれほど特別な存在であったか、ますますその思いが強くなります。これからも日本野球界を見守り続けていただきたいと思います」とコメントした。