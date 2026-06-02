Á´ÊÆ¤Ç°ÛÎã¤Î²÷¿Ê·â¡¡ÄãÍ½»»¥Û¥é¡¼¡Ø¥ª¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó ºÒ°¦¡Ù¤¬¡ØE.T.¡Ù°ÊÍè44Ç¯¤Ö¤ê²÷µó
¡¡YouTube½Ð¿È¤Î¿·±Ô´ÆÆÄ¥«¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥ª¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡ºÒ°¦¡Ù¤¬¡¢Á´ÊÆ¤ÇÎò»ËÅª¤Ê²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£À½ºîÈñ100Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¤ÎÄãÍ½»»ºîÉÊ¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«17Æü´Ö¤ÇÁ´ÊÆÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ1²¯570Ëü¥É¥ë¡ÊÌó160²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¡£À½ºîÈñ¤Î100ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥ª¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó ºÒ°¦¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¸ø³«½é½µËö¤Ë1720Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¡ØMichael¡¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ù¡Ø¥×¥é¥À¤òÃå¤¿°Ëâ2¡Ù¤Ë¼¡¤°Á´ÊÆ½µËö¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢SNS¤ä¸ý¥³¥ß¤òÃæ¿´¤ËÉ¾È½¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸ø³«2½µÌÜ¤Ë¤Ï2390Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¡£Á°½µÈæÌó39¡óÁý¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡õ¥°¥í¡¼¥°¡¼¡Ù¤Ë¼¡¤°Á´ÊÆ2°Ì¤Ø¤ÈÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸ø³«3½µÌÜ¤ÇÁ°½µ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢½µËö¶½¼ý2700Ëü¥É¥ëÄ¶¤¨¤òµÏ¿¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡õ¥°¥í¡¼¥°¡¼¡Ù¤òµÕÅ¾¡£½éÅÐ¾ì1°Ì¤Î¡ØBackrooms¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¼¡¤°¡¢2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ø³«ºîÉÊ¤ò½ü¤¯¥ï¥¤¥É¸ø³«¡ÊÁ´¹ñ¸ø³«¡ËºîÉÊ¤Ç¡¢¸ø³«2½µÌÜ¡¦3½µÌÜ¤Î½µËö¶½¼ý¤¬Á°½µ¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢1982Ç¯¸ø³«¤Î¡ØE.T.¡Ù°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë44Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£¸ø³«¸å¤Ë½µËö¶½¼ý¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¯¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥Û¥é¡¼±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¿ä°Ü¤À¡£
¡¡Á´ÊÆ¤Ç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¡¼¥«¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´ÊÆ¸ø³«¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÉ¤¦·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¡È¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ¯¤Ë¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥Ù¥¢¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¤â¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥¡¼Ìò¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ê¥ô¥¡¥ì¥Ã¥Æ¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡È°¦¤¬ºÒ¤¤¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ì¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â×ò¹û¤È¤·¤¿¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Ë¥Ã¥¡¼¤Î»Ñ¤Ï¡¢°¦¾ð¤¬¼¹Ãå¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¶²¤í¤·¤µ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤â¤Î¡£°¦¤¹¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËË½Áö¤·¡¢Ã¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¾ð¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡È¥Í¥ª¡¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥é¡¼¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢7·î17Æü¤è¤êÅìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Á´ÊÆ¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¢§¥«¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼´ÆÆÄ
¡¡Á´ÊÆ¸ø³«¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÉ¤¦·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¡È¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ¯¤Ë¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢»ä¼«¿È¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï³°¤òÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢»þ¡¹³¹¤Çµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¹½´·¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ê¡Ø¥ª¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡ºÒ°¦¡Ù¤Î¸ø³«°ÊÍè¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¼¡¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢Éô²°¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¡Ê¥Ù¥¢Ìò¡Ë
¡¡¿ÍÀ¸¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢ËÜÅö¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ê¥ô¥¡¥ì¥Ã¥Æ¡Ê¥Ë¥Ã¥¡¼Ìò¡Ë
¡¡ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥ª¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó ºÒ°¦¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¸ø³«½é½µËö¤Ë1720Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¡ØMichael¡¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ù¡Ø¥×¥é¥À¤òÃå¤¿°Ëâ2¡Ù¤Ë¼¡¤°Á´ÊÆ½µËö¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢SNS¤ä¸ý¥³¥ß¤òÃæ¿´¤ËÉ¾È½¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸ø³«2½µÌÜ¤Ë¤Ï2390Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¡£Á°½µÈæÌó39¡óÁý¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡õ¥°¥í¡¼¥°¡¼¡Ù¤Ë¼¡¤°Á´ÊÆ2°Ì¤Ø¤ÈÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ø³«ºîÉÊ¤ò½ü¤¯¥ï¥¤¥É¸ø³«¡ÊÁ´¹ñ¸ø³«¡ËºîÉÊ¤Ç¡¢¸ø³«2½µÌÜ¡¦3½µÌÜ¤Î½µËö¶½¼ý¤¬Á°½µ¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢1982Ç¯¸ø³«¤Î¡ØE.T.¡Ù°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë44Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£¸ø³«¸å¤Ë½µËö¶½¼ý¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¯¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥Û¥é¡¼±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¿ä°Ü¤À¡£
¡¡Á´ÊÆ¤Ç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¡¼¥«¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´ÊÆ¸ø³«¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÉ¤¦·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¡È¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ¯¤Ë¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥Ù¥¢¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¤â¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥¡¼Ìò¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ê¥ô¥¡¥ì¥Ã¥Æ¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡È°¦¤¬ºÒ¤¤¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ì¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â×ò¹û¤È¤·¤¿¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Ë¥Ã¥¡¼¤Î»Ñ¤Ï¡¢°¦¾ð¤¬¼¹Ãå¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¶²¤í¤·¤µ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤â¤Î¡£°¦¤¹¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËË½Áö¤·¡¢Ã¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¾ð¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡È¥Í¥ª¡¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥é¡¼¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢7·î17Æü¤è¤êÅìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Á´ÊÆ¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¢§¥«¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼´ÆÆÄ
¡¡Á´ÊÆ¸ø³«¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÉ¤¦·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¡È¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ¯¤Ë¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢»ä¼«¿È¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï³°¤òÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢»þ¡¹³¹¤Çµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¹½´·¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ê¡Ø¥ª¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡ºÒ°¦¡Ù¤Î¸ø³«°ÊÍè¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¼¡¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢Éô²°¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¡Ê¥Ù¥¢Ìò¡Ë
¡¡¿ÍÀ¸¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢ËÜÅö¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ê¥ô¥¡¥ì¥Ã¥Æ¡Ê¥Ë¥Ã¥¡¼Ìò¡Ë
¡¡ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡ª