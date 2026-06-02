今季立川ダイスでプレーしたLJ・ピークが3x3TOKYO DIMEに加入…新リーグ「RBL」に参戦

5月27日、3x3プロバスケットボールチームのTOKYO DIMEは、今シーズンB3の立川ダイスでプレーしたLJ・ピークとの契約基本合意を発表した。

ピークは、5月30日に東京の歌舞伎町で開幕する新たな3x3のリーグ「RBL（ロイヤル・バスケットボール・リーグ）」のみに出場するという。

アメリカ出身で現在30歳のピークは、196センチ97キロのスモールフォワード。ジョージタウン大学を経てNBAの下部リーグであるGリーグや、ニュージーランド、イタリアなどでキャリアを重ね、2020－21シーズンに宇都宮ブレックスに加入しBリーグデビューを果たした。その後、熊本ヴォルターズ、茨城ロボッツ、長崎ヴェルカ、横浜エクセレンス、越谷アルファーズと渡り歩き、今シーズン開幕前に立川に移籍。B3リーグ戦で52試合に出場し、ともにリーグ2位となる1試合平均20.8得点と40.9パーセントの3ポイント成功率をマーク。B3プレーオフでも1試合平均26.5得点を挙げ、B3優勝に大きく貢献した。

今回の発表に際しピークは、クラブ公式サイトを通じて「日本でバスケットボールを続ける機会を得られて嬉しいですし、DIMEで勝利を目指して努力する準備もできています。」と、コメントを寄せた。

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