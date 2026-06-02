　セネガルサッカー連盟(FSF)は2日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向け、セネガル代表メンバー26名を発表した。

　絶対的エースのFWサディオ・マネ(アルナスル)ら主力選手たちが順当に選出されている。3大会連続4回目の出場となるセネガルはグループIに入り、フランス、ノルウェー、イラクと戦う。

以下、セネガル代表メンバー

▽GK

エドゥアール・メンディ(アルアハリ)

モリー・ディアウ(ル・アーブル)

イェバン・ディウフ(ニース)

▽DF

カリドゥ・クリバリ(アルヒラル)

ムサ・ニアカテ(リヨン)

ママドゥ・サール(チェルシー)

アブドゥライェ・セック(マッカビ・ハイファ)

クレパン・ディアタ(モナコ)

アントワーヌ・メンディ(ニース)

イスマイル・ヤコブス(ガラタサライ)

エル・ハッジ・マリック・ディウフ(ウエスト・ハム)

▽MF

イドリッサ・ゲイェ(エバートン)

ラミン・カマラ(モナコ)

パプ・ゲイェ(ビジャレアル)

パペ・マタル・サール(トッテナム)

アビブ・ディアラ(サンダーランド)

バラ・サポコ・エンディアイェ(バイエルン)

パテ・シス(ラージョ)

▽FW

サディオ・マネ(アルナスル)

イスマイラ・サール(クリスタル・パレス)

イリマン・エンディアイェ(エバートン)

ニコラス・ジャクソン(バイエルン)

シェリフ・エンディアイェ(サムスンスポル)

バンバ・ディエン(ロリアン)

イブラヒム・エムバイェ(パリSG)

アサネ・ディアオ(コモ)