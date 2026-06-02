エースのマネら選出! セネガル代表がW杯メンバー26名を発表
セネガルサッカー連盟(FSF)は2日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向け、セネガル代表メンバー26名を発表した。
絶対的エースのFWサディオ・マネ(アルナスル)ら主力選手たちが順当に選出されている。3大会連続4回目の出場となるセネガルはグループIに入り、フランス、ノルウェー、イラクと戦う。
以下、セネガル代表メンバー
▽GK
エドゥアール・メンディ(アルアハリ)
モリー・ディアウ(ル・アーブル)
イェバン・ディウフ(ニース)
▽DF
カリドゥ・クリバリ(アルヒラル)
ムサ・ニアカテ(リヨン)
ママドゥ・サール(チェルシー)
アブドゥライェ・セック(マッカビ・ハイファ)
クレパン・ディアタ(モナコ)
アントワーヌ・メンディ(ニース)
イスマイル・ヤコブス(ガラタサライ)
エル・ハッジ・マリック・ディウフ(ウエスト・ハム)
▽MF
イドリッサ・ゲイェ(エバートン)
ラミン・カマラ(モナコ)
パプ・ゲイェ(ビジャレアル)
パペ・マタル・サール(トッテナム)
アビブ・ディアラ(サンダーランド)
バラ・サポコ・エンディアイェ(バイエルン)
パテ・シス(ラージョ)
▽FW
サディオ・マネ(アルナスル)
イスマイラ・サール(クリスタル・パレス)
イリマン・エンディアイェ(エバートン)
ニコラス・ジャクソン(バイエルン)
シェリフ・エンディアイェ(サムスンスポル)
バンバ・ディエン(ロリアン)
イブラヒム・エムバイェ(パリSG)
アサネ・ディアオ(コモ)
絶対的エースのFWサディオ・マネ(アルナスル)ら主力選手たちが順当に選出されている。3大会連続4回目の出場となるセネガルはグループIに入り、フランス、ノルウェー、イラクと戦う。
以下、セネガル代表メンバー
▽GK
エドゥアール・メンディ(アルアハリ)
イェバン・ディウフ(ニース)
▽DF
カリドゥ・クリバリ(アルヒラル)
ムサ・ニアカテ(リヨン)
ママドゥ・サール(チェルシー)
アブドゥライェ・セック(マッカビ・ハイファ)
クレパン・ディアタ(モナコ)
アントワーヌ・メンディ(ニース)
イスマイル・ヤコブス(ガラタサライ)
エル・ハッジ・マリック・ディウフ(ウエスト・ハム)
▽MF
イドリッサ・ゲイェ(エバートン)
ラミン・カマラ(モナコ)
パプ・ゲイェ(ビジャレアル)
パペ・マタル・サール(トッテナム)
アビブ・ディアラ(サンダーランド)
バラ・サポコ・エンディアイェ(バイエルン)
パテ・シス(ラージョ)
▽FW
サディオ・マネ(アルナスル)
イスマイラ・サール(クリスタル・パレス)
イリマン・エンディアイェ(エバートン)
ニコラス・ジャクソン(バイエルン)
シェリフ・エンディアイェ(サムスンスポル)
バンバ・ディエン(ロリアン)
イブラヒム・エムバイェ(パリSG)
アサネ・ディアオ(コモ)