「韓国は２人、日本は事実上ゼロだ」米大手が選出…北中米W杯トップ選手100に韓国メディアが着目「唯一の選手が除外された」
アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』が６月１日、北中米W杯トップ選手100の全順位を発表した。
日本からは三笘薫が94位で唯一ランクイン。ただ周知の通り、ブライトンで活躍する森保ジャパンのエースは、先月９日のウォルバーハンプトン戦で負傷。W杯のメンバーから外れた。
『FOX SPORTS』は「カオル・ミトマは２年前にブライトンで頭角を現した、エキサイティングなウインガーだ。３月のイングランド戦では決勝ゴールを決めた」と綴った文に、「編集部注：ミトマはハムストリングを痛め、W杯を欠場する」という説明を加えた。
上位を見てみると、１位がラミネ・ヤマル（スペイン）、２位がキリアン・エムバペ（フランス）、３位がハリー・ケイン（イングランド）、４位がウスマンヌ・デンべレ（フランス）、５位がマイケル・オリーセ（フランス）となった。
そしてアジア人選手の括りでは、日本が実質ゼロの一方で、韓国から２選手が入った。81位のソン・フンミンと98位のキム・ミンジェだ。
この結果を受け、韓国メディア『STAR NEWS』は「北中米W杯に出場する48か国の代表選手によるランキングトップ100が公開された。韓国からは２人が名を連ねたのに対し、日本は唯一名を連ねていた選手が負傷により除外され、事実上ゼロだ」と報じた。
その一方で、『FOX SPORTS』は他の特集記事で日本を「注目すべきダークホース」に認定。「チーム全体が一体となり、対戦相手にとってまさに悪夢のような戦術を展開する」「勝ち上がれば、これほど組織力が高く、戦術的に恐れを知らない日本は、決勝トーナメントにおいて最も厄介な対戦相手の１つとなるだろう」と紹介した。
個の力よりも、組織力が秀でた森保ジャパン。ドイツ、スペインを破った前回のカタールW杯以上の衝撃を与えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】トップ10の顔触れは？100位までをユニホームで一気見！
日本からは三笘薫が94位で唯一ランクイン。ただ周知の通り、ブライトンで活躍する森保ジャパンのエースは、先月９日のウォルバーハンプトン戦で負傷。W杯のメンバーから外れた。
『FOX SPORTS』は「カオル・ミトマは２年前にブライトンで頭角を現した、エキサイティングなウインガーだ。３月のイングランド戦では決勝ゴールを決めた」と綴った文に、「編集部注：ミトマはハムストリングを痛め、W杯を欠場する」という説明を加えた。
上位を見てみると、１位がラミネ・ヤマル（スペイン）、２位がキリアン・エムバペ（フランス）、３位がハリー・ケイン（イングランド）、４位がウスマンヌ・デンべレ（フランス）、５位がマイケル・オリーセ（フランス）となった。
この結果を受け、韓国メディア『STAR NEWS』は「北中米W杯に出場する48か国の代表選手によるランキングトップ100が公開された。韓国からは２人が名を連ねたのに対し、日本は唯一名を連ねていた選手が負傷により除外され、事実上ゼロだ」と報じた。
その一方で、『FOX SPORTS』は他の特集記事で日本を「注目すべきダークホース」に認定。「チーム全体が一体となり、対戦相手にとってまさに悪夢のような戦術を展開する」「勝ち上がれば、これほど組織力が高く、戦術的に恐れを知らない日本は、決勝トーナメントにおいて最も厄介な対戦相手の１つとなるだろう」と紹介した。
個の力よりも、組織力が秀でた森保ジャパン。ドイツ、スペインを破った前回のカタールW杯以上の衝撃を与えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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