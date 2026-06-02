COWCOW多田健二「老ヨネ」モナキ・おヨネ風ビジュアル公開「目が似てるかも」「解像度が高すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/02】お笑いコンビ・COWCOWの多田健二が5月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気グループのモノマネ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】51歳吉本芸人「解像度が高すぎる」“老ヨネ”モナキ・おヨネ風ビジュアル
多田は「老ヨネ」とつづり、写真を投稿。純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのおヨネに扮し、黄色のジャケットに白シャツ、胸元には黄色のリボンをつけ、前髪をセンターで分けたボブのかつらをかぶり、にっこりとした笑顔での写真を披露している。
この投稿には「目が似てるかも」「笑顔になれました」「親戚のおじちゃんって感じがする」「2人の共演を期待してます」「解像度が高すぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】51歳吉本芸人「解像度が高すぎる」“老ヨネ”モナキ・おヨネ風ビジュアル
◆COWCOW多田健二、モナキ・おヨネそっくりの姿披露
多田は「老ヨネ」とつづり、写真を投稿。純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのおヨネに扮し、黄色のジャケットに白シャツ、胸元には黄色のリボンをつけ、前髪をセンターで分けたボブのかつらをかぶり、にっこりとした笑顔での写真を披露している。
◆COWCOW多田健二の投稿に反響
この投稿には「目が似てるかも」「笑顔になれました」「親戚のおじちゃんって感じがする」「2人の共演を期待してます」「解像度が高すぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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