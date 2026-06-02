「びっくり」「すごい! AIじゃない!」日本代表“壮行試合”のピッチに立った美女レースクイーンに反響
SUPER GTのレースクイーンとして活躍するモデル・タレントの早乙女るなさんが1日、自身のSNSで日本代表戦の「表彰式アテンダントを務めさせていただきました!」と報告した。
森保ジャパンは5月31日に国立競技場で行われたキリンチャレンジカップでアイスランドと対決。2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた国内最終戦を1-0で制した。
早乙女さんはX(@RunaSaotome)やインスタグラム(@saotome.runa)でアテンダント姿の写真をアップ。「サッカーのアテンドは初めてで、内心とってもドキドキしていました」と明かし、「日本勝利おめでとうございます W杯期待しています!」とメッセージを送っている。
ファンからは「びっくりしました」「すごい!!いる!!AIじゃない!笑」「なんか似てるなぁ思ったら本人だった」「かわいすぎです」「美人」「大役お疲れ様でした」などの声が寄せられた。
森保ジャパンは5月31日に国立競技場で行われたキリンチャレンジカップでアイスランドと対決。2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた国内最終戦を1-0で制した。
早乙女さんはX(@RunaSaotome)やインスタグラム(@saotome.runa)でアテンダント姿の写真をアップ。「サッカーのアテンドは初めてで、内心とってもドキドキしていました」と明かし、「日本勝利おめでとうございます W杯期待しています!」とメッセージを送っている。
昨日はキリンチャレンジカップご覧いただきありがとうございました!— 早乙女るな (@RunaSaotome) May 31, 2026
表彰式アテンド務めさせていただきました✨
サッカーのアテンドは初めてで、内心とってもドキドキしていました
日本勝利おめでとうございます
W杯期待しています!#おいしい免疫ケア #KIRIN pic.twitter.com/GjoyYau7Nq
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