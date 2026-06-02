昨日はキリンチャレンジカップご覧いただきありがとうございました!



表彰式アテンド務めさせていただきました✨



サッカーのアテンドは初めてで、内心とってもドキドキしていました



日本勝利おめでとうございます

W杯期待しています!#おいしい免疫ケア #KIRIN pic.twitter.com/GjoyYau7Nq