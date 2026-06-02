2日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.7％増の3474億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.5％増の2483億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> 、グローバルＸ チャイナテック・カバード・コール ＥＴＦ <576A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ先進国キャッシュフロー <564A> 、上場インデックスファンド（ダウ平均）為替ヘッジなし <2235> など34銘柄が新高値。グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2855> 、ＮＥＸＴ 不動産 <1633> 、グローバルＸ ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2565> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> など36銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が4.58％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が3.99％高、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> が3.89％高、ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が3.24％高と大幅な上昇。



一方、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> は6.50％安、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <578A> は6.37％安、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> は6.01％安、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> は4.79％安、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> は4.49％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1100円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1635億9000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1346億9000万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が207億3900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が164億7100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が121億6100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が121億1500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が87億5200万円の売買代金となった。



株探ニュース