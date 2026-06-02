　2日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.7％増の3474億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.5％増の2483億円だった。

　個別ではＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＩＰ　ＦａｃｔＳｅｔ　台湾 <412A> 、グローバルＸ　チャイナテック・カバード・コール　ＥＴＦ <576A> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　Ｓ＆Ｐ　５００　半導体 <346A> 、グローバルＸ　Ｓ＆Ｐ先進国キャッシュフロー <564A> 、上場インデックスファンド（ダウ平均）為替ヘッジなし <2235> など34銘柄が新高値。グローバルＸ　グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ　ＥＴＦ <2855> 、ＮＥＸＴ　不動産 <1633> 、グローバルＸ　ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ　ＥＴＦ <2565> 、ＭＡＸＩＳ　Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、ＮＺＡＭ　ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> など36銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きでは中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が4.58％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が3.99％高、グローバルＸ　チャイナテック・トップ１０　ＥＴＦ <404A> が3.89％高、ＮＺＡＭ　上場投信　ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が3.24％高と大幅な上昇。

　一方、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> は6.50％安、グローバルＸ　シルバー　ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <578A> は6.37％安、グローバルＸ　クリーンテック－日本株式 <2637> は6.01％安、ＮＥＸＴ　鉄鋼・非鉄 <1623> は4.79％安、グローバルＸ　防衛テック－日本株式　ＥＴＦ <513A> は4.49％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が1100円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1635億9000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1346億9000万円を大きく上回る活況となった。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が207億3900万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が164億7100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が121億6100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が121億1500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が87億5200万円の売買代金となった。

株探ニュース