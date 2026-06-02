『行方不明展さいたま2026』開催が決定！20万人超が来場した体験型展示イベントが埼玉県で“初”開催！GMOアリーナさいたまで「行方不明」の痕跡を辿る

2026年7月18日(土)～9月6日(日)にGMOアリーナさいたま1階特設会場にて『行方不明展さいたま2026』を開催することが決定しました。



本展は、ホラー作家・梨、ホラークリエイティブカンパニー・株式会社闇、テレビ東京プロデューサー・大森時生という気鋭のクリエイターチームが手がける、「フィクションの行方不明」をテーマにした全く新しい体験型展示イベントです。SNSを中心に大きな話題を呼び、2024年夏の東京（初開催）を皮切りに、名古屋・大阪・札幌での開催を経て累計20万人超が来場。埼玉県では初の開催となります。





■行方不明展とは[ゆくえ・ふめい]【行方不明】どこへ行ったかわからないこと。行方知れず。出かけたまま帰ってこず、行き先や居場所がわからない状態。[類語] 失踪・失跡・蒸発・神隠し・家出・消息をたつ「行方不明展」は、行方不明をテーマにした貼り紙や遺留品、映像、都市伝説など架空の痕跡を集めた新しい体験型展示イベント。訪れた人それぞれが「行方不明」の意味を自分なりに読み解いていきます。「行方不明」の痕跡を辿り、理解を深めてみてはいかがでしょうか。※すべての展示はフィクションです。本展で紹介した行方不明者を捜索する必要はありません。■展示イメージ（他会場での展示。実際の展示物とは異なります。）

©行方不明展実行委員会



■クリエイタープロフィール

・梨

怪談作家。幼少期に『八尺様』を目にし、ネット怪談に目覚める。2021年にnoteで発表した『瘤談』が話題に。2022年には漫画『コワい話は≠くだけで。』の原作を担当し、初著『かわいそ笑』を刊行。各分野で活躍中。



・頓花 聖太郎

ホラー×テクノロジー「ホラテク」で、新しい恐怖体験をつくりだすホラーカンパニー「株式会社闇」代表。「怖いは楽しい」で"世界中の好奇心を満たす" をミッションとして、お化け屋敷など様々な場所でホラーをプロデュースする。



・大森 時生

1995年生まれ。2019年にテレビ東京へ入社。『Aマッソのがんばれ奥様ッソ！』『Raiken Nippon Hair』『このテープもってないですか？』『SIX HACK』「祓除」「イシナガキクエを探しています（TXQ FICTION）」を担当。Aマッソライブ『滑稽』でも企画・演出を務めた。2023年「世界を変える30歳未満 Forbes JAPAN 30 UNDER 30」に選出された。



行方不明展さいたま2026概要

【開催期間】 2026年7月18日(土)～9月6日(日)

【開催時間】 各日11：00～19：00（最終入場18：30）

【会場】 GMOアリーナさいたま1階CA101特設会場

【入場】 S1ゲート側

【入場料】

大人2,200円（前売2,000円）、中高生1,600円（前売1,400円）

※小学生以下は大人1名につき2名まで無料

【チケット】

①日時指定入場券（ローソンチケットのみの取扱い）

混雑が予想される8月15日(土)・16日(日)は日付指定券とさせていただきます。

②一般入場券（前売り券含む）

会期中の8月15日(土)・16日(日)以外の日程にてご入場いただけます。

③当日入場券

オンラインおよび会場にて当日券を販売しております

【Webサイト】 https://www.saitama-arena.co.jp/yukuefumei/

【チケットサイト】 https://l-tike.com/event/mevent/?mid=782947

（ローソンチケット Lコード：34317）

【一般問合せ先】 株式会社さいたまアリーナ 048-601-1122（10:00-18:00）

【主催】 株式会社さいたまアリーナ

【企画】 梨、株式会社闇、大森時生（テレビ東京）

【後援】 さいたま市

【公式X】 https://x.com/yukuefumeiten



