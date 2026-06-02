JR西日本は、「総額2,000万WESTERポイントプレゼントキャンペーン」を6月2日から30日まで開催する。

山陽新幹線の新大阪〜博多駅間を含む区間を期間内に「エクスプレス予約」や「スマートEX」で利用したWESTER会員を対象に、WESTERポイント基本1,000ポイントを抽選で20,000名に付与する。スマートEX会員、JR東海エクスプレス・カード会員、JQ CARDエクスプレス会員が5月12日から6月30日までに外部ID利用サービス登録を初めて行うと、本キャンペーンの応募口数が1IDあたり10口となる。

同社はあわせて、「スマートEXとWESTER紐づけ」キャンペーンを5月12日から6月30日まで実施している。対象の同会員が期間中にEX会員IDとWESTER IDを初めて紐づける「外部ID利用サービス登録」を完了すると、WESTERポイント基本200ポイントを付与する。「LINEからEX」は外部ID利用サービスの対象外。

両企画のエントリー期間はいずれも5月15日から6月30日まで。いずれも参加にはWESTER会員登録とキャンペーンページからのエントリーが必要で、一部の海外向けスマートEX会員や法人向けエクスプレス予約会員などは対象外となる。ポイント付与時期は総額2,000万ポイント企画が7月下旬、「紐づけ」キャンペーンが外部ID利用サービス登録完了の翌月末ごろを予定する。