松本潤、嵐5人の“乾杯写真”公開「本当に楽しかった。ありがとう」
5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐の松本潤が2日、自身のインスタグラムを更新。「本当に楽しかった。ありがとう」とつづり、東京ドームで撮影された嵐5人の乾杯ショットなどを公開した。
【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤
嵐は5月31日、東京ドームでラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催。相葉雅紀、松本、二宮和也、大野智、櫻井翔の5人が、長年にわたり第一線で活躍してきたグループとして節目の日を迎えた。
松本が投稿した写真には、東京ドームのステージ上でグラスを掲げる5人の姿をはじめ、「2026.5.31 27年間、ありがとう 嵐」と記された展示物などが収められている。ラストライブ後の余韻と、メンバーの絆を感じさせる内容となった。
きのう1日には、櫻井がキャスターを務める日本テレビ系『news zero』（月〜木 後11：00、金 後11：30）に出演。番組冒頭で藤井貴彦アナウンサーから「昨日は嵐のラストライブお疲れさまでした」と声をかけられると、深く一礼し「ありがとうございました」と感謝を伝えた。
ライブ後について櫻井は「飲んでました」と明かし、「まずはこれまでお世話になった事務所関係スタッフが集まってくださったので、乾杯しました。そのあとは5人だけで初めてですけど、無人のステージで車座になって乾杯して…」と振り返った。話題は「次いつ会うか」だったといい、「1時間ないくらいだったのかなあ。でもゆっくり5人で話しました」としみじみ語った。
藤井アナが「居酒屋東京ドームに1時間」と表現すると、櫻井は笑いながら「よくないですね。バーにしておきましょうか」と応じていた。松本の投稿と櫻井の言葉からは、27年間をともに歩んできた5人の特別な時間がうかがえた。
【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤
嵐は5月31日、東京ドームでラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催。相葉雅紀、松本、二宮和也、大野智、櫻井翔の5人が、長年にわたり第一線で活躍してきたグループとして節目の日を迎えた。
きのう1日には、櫻井がキャスターを務める日本テレビ系『news zero』（月〜木 後11：00、金 後11：30）に出演。番組冒頭で藤井貴彦アナウンサーから「昨日は嵐のラストライブお疲れさまでした」と声をかけられると、深く一礼し「ありがとうございました」と感謝を伝えた。
ライブ後について櫻井は「飲んでました」と明かし、「まずはこれまでお世話になった事務所関係スタッフが集まってくださったので、乾杯しました。そのあとは5人だけで初めてですけど、無人のステージで車座になって乾杯して…」と振り返った。話題は「次いつ会うか」だったといい、「1時間ないくらいだったのかなあ。でもゆっくり5人で話しました」としみじみ語った。
藤井アナが「居酒屋東京ドームに1時間」と表現すると、櫻井は笑いながら「よくないですね。バーにしておきましょうか」と応じていた。松本の投稿と櫻井の言葉からは、27年間をともに歩んできた5人の特別な時間がうかがえた。