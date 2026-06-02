１日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）の２時間ＳＰ（午後９時）では、出産後にメンタルの不調を感じる“産後うつ”について特集した。

元バレーボール日本代表・大山加奈さんは「うちは双子なので、２人同時に寝かせるのに命がけなんですね。じゃないとトイレも行けないし、ご飯も食べられないので」と、双子の赤ちゃん時代の苦労を告白。

「やっと２人が寝たっていうタイミングで愛犬がほえるんですね。（愛犬を）怒ってしまうことが何度もあって、その夜、落ち込むんですよね。なんで叱ってしまったんだろうって。それの繰り返しでした」と振り返った。

続けて、司会の上田晋也から「丸山さんどう？結構イライラした？」と話を振られた元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈は、「イライラはすごくしましたね。なんでこの人がキーパーなんだろうって」と、元サッカーの日本代表ＧＫの夫・本並健治氏についての“理由なき”イライラを吐露。

上田は思わず「関係ないわ。結婚する前からキーパー」と返したが、丸山はさらに「日焼けがすごくて、黒いんですよ。なんでこんなに黒いんだろうこの人って」と明かし、「普段は気にならないことが、よりむかついてくるみたいな。ちょっとしたことでイライラしちゃうんですよ」と、産後うつのわかりやすい例を示していた。