ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅高 シカゴ日経平均先物は６万７４１０円
NY株式1日（NY時間15:18）（日本時間04:18）
ダウ平均 51051.01（+18.55 +0.04%）
ナスダック 27159.55（+186.93 +0.69%）
CME日経平均先物 67410（大証終比：+330 +0.49%）
欧州株式1日終値
英FT100 10338.95（-70.33 -0.68%）
独DAX 25003.04（-101.66 -0.40%）
仏CAC40 8146.59（-36.75 -0.45%）
米国債利回り
2年債 4.047（+0.043）
10年債 4.475（+0.039）
30年債 4.992（+0.020）
期待インフレ率 2.417（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.065）
英 国 4.898（+0.086）
カナダ 3.436（+0.023）
豪 州 4.882（+0.051）
日 本 2.674（+0.015）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.21（+4.85 +5.55%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4515.70（-77.30 -1.68%）
ビットコイン（ドル）
71300.88（-2335.60 -3.17%）
（円建・参考値）
1138万5325円（-372949 -3.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51051.01（+18.55 +0.04%）
ナスダック 27159.55（+186.93 +0.69%）
CME日経平均先物 67410（大証終比：+330 +0.49%）
欧州株式1日終値
英FT100 10338.95（-70.33 -0.68%）
独DAX 25003.04（-101.66 -0.40%）
仏CAC40 8146.59（-36.75 -0.45%）
米国債利回り
2年債 4.047（+0.043）
10年債 4.475（+0.039）
30年債 4.992（+0.020）
期待インフレ率 2.417（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.065）
英 国 4.898（+0.086）
カナダ 3.436（+0.023）
豪 州 4.882（+0.051）
日 本 2.674（+0.015）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.21（+4.85 +5.55%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4515.70（-77.30 -1.68%）
ビットコイン（ドル）
71300.88（-2335.60 -3.17%）
（円建・参考値）
1138万5325円（-372949 -3.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ