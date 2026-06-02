NY株式1日（NY時間15:18）（日本時間04:18）
ダウ平均　　　51051.01（+18.55　+0.04%）
ナスダック　　　27159.55（+186.93　+0.69%）
CME日経平均先物　67410（大証終比：+330　+0.49%）

欧州株式1日終値
英FT100　 10338.95（-70.33　-0.68%）
独DAX　 25003.04（-101.66　-0.40%）
仏CAC40　 8146.59（-36.75　-0.45%）

米国債利回り
2年債　 　4.047（+0.043）
10年債　 　4.475（+0.039）
30年債　 　4.992（+0.020）
期待インフレ率　 　2.417（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.003（+0.065）
英　国　　4.898（+0.086）
カナダ　　3.436（+0.023）
豪　州　　4.882（+0.051）
日　本　　2.674（+0.015）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.21（+4.85　+5.55%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4515.70（-77.30　-1.68%）

ビットコイン（ドル）
71300.88（-2335.60　-3.17%）
（円建・参考値）
1138万5325円（-372949　-3.17%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ