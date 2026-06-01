セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、対象商品が最大“半額”になるクーポンがもらえる「スロット抽選」を6月1日から期間限定で実施します。

【写真】第2弾、第3弾のクーポンも公開！ 「スロット抽選」に参加する方法の詳細も！

同月30日まで実施される同企画は、セブン−イレブンアプリ会員限定で期間中、同アプリで1日1回抽選に参加でき、各日7人に「サンドイッチ」や「セブンカフェ スムージー」などが得になる「クーポン計10枚セット」がプレゼントされます。7日、17日、27日といった「7のつく日」は当選者数が11倍の計77人に拡大されます。

6月1〜10日のクーポンは、「（税抜き400円以下の）おにぎり・寿司100円引きクーポン」4枚、「サンドイッチ・ロールパンいずれか1個50円引きクーポン」2枚、「『セブンカフェ スムージー』全品いずれか1杯150円引きクーポン」2枚、「セブンプレミアム 強炭酸水（500ミリリットル／レモン500ミリリットル）半額クーポン」2枚となっています。同月11日から第2弾、同月21日から第3弾も実施されます。