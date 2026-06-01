SDKI Analyticsが「シロマジン市場」の2026〜2035年予測を公表市場規模は2025年の約3.5億米ドルから2035年に約8.8億米ドルへ拡大見込みアジア太平洋地域が市場シェア30％、CAGR9.5％で成長すると予測

畜産施設や農業分野で使われる昆虫成長制御剤「シロマジン」の世界市場について、SDKI Analyticsが2026〜2035年を対象にした調査結果を公表。

市場規模は2025年の約3.5億米ドルから2035年には約8.8億米ドルへ拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は約5.5％になると見込まれています。

SDKI Analytics「シロマジン市場調査」

調査結果公表日：2026年5月20日

調査担当：SDKI Analytics

調査対象地域：北米、中南米、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、中東とアフリカ

調査手法：実地調査245件、オンライン調査300件

調査期間：2026年3月〜2026年4月

SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026年5月20日に「Cyromazine Market（シロマジン市場）」に関する調査を実施しました。

シロマジンは、牛・家禽・豚の飼育施設などで、イエバエやサシバエの幼虫対策に使われる昆虫成長制御剤です。

畜産業の大規模化や食料需要の増加を背景に、家畜排泄物管理システムや農業分野での害虫対策需要が高まっていることが、市場拡大の要因として挙げられています。

市場概要と成長要因

SDKI Analyticsの調査では、世界のシロマジン市場は2025年の約3.5億米ドルから2035年には約8.8億米ドルに拡大すると予測されています。

予測期間中のCAGRは約5.5％。米国農務省（USDA）の国立農業図書館の報告では、米国内の家畜・家禽飼育施設におけるハエの発生が、年間10億米ドルを超える損害および駆除費用をもたらしているとされています。

また、OECDとFAOが共同で発表した『農業アウトルック2023-2032年』では、今後10年間で世界の作物および畜産物に対する需要が大幅に拡大すると予測されています。

製品形態別では粉セグメントが中心

製品形態別では、市場は粉、液体、顆粒に分類されています。

このうち粉セグメントは、保存安定性、長い保存期間、輸送の容易さ、害虫駆除用途での有効性により、2035年末までに55％の収益シェアを占めると予測されています。

粉製剤は、飼料、糞尿処理システム、散布用製剤への混合が容易で、畜産・養鶏・農業の現場で広く利用されています。

アジア太平洋地域が最大シェアを予測

地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に市場全体の30％を占め、最大シェアになると見込まれています。

同地域のCAGRは9.5％とされ、中国、日本、インドにおける家禽・家畜飼育業の産業化や、施設園芸・保護栽培基盤の整備が成長を支える要因として挙げられています。

主要企業

世界市場における主要企業として、Elanco Animal Health、Syngenta AG、Adama Agricultural Solutions、Bayer AG、UPL Limitedが挙げられています。

日本市場では、Mitsubishi Chemical Agro Co., Ltd.、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、Nippon Kayaku Co., Ltd.、Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.、Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.が上位企業として記載されています。

よくある質問

Q. シロマジンとはどのようなものですか？

A. 牛・家禽・豚の飼育施設などで、イエバエやサシバエの幼虫対策に使われる昆虫成長制御剤です。

Q. 市場規模はどの程度に拡大すると予測されていますか？

A. 2025年の約3.5億米ドルから、2035年には約8.8億米ドルへ拡大すると予測されています。

Q. 成長が見込まれる地域はどこですか？

A. アジア太平洋地域が市場全体の30％を占め、CAGR9.5％で最も速く成長すると見込まれています。

畜産業の大規模化や農業分野での害虫対策需要を背景に、シロマジン市場は2035年に向けて拡大が予測されています。

とくにアジア太平洋地域では、家禽・家畜飼育業の産業化や施設園芸の広がりが、市場成長を後押ししそうです。

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