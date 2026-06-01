■「ケアマネージャーを刺した。これから自分も刺す」と通報 川口市

きょう午後、埼玉県川口市の住宅で、ケアマネージャーの女性とこの家に住む男性が血を流した状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。

【写真を見る】「ケアマネージャーを刺した。これから自分も刺す」と通報 埼玉・川口市の住宅でケアマネ女性と住人の60代男性が死亡 男性は利用者の息子か

警察によりますと、きょう午後3時すぎ、川口市飯原町の住宅で、男性の声で「ケアマネージャーの女性を刃物で刺した。これから自分のことも刺す」と110番通報がありました。

警察が駆けつけたところ、50代から60代くらいのケアマネージャーの女性とこの家に住む60代の男性が血を流した状態で倒れているのが見つかり、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

■息子がケアマネージャー女性を刺したか いずれも首に傷

いずれも首に刃物によるとみられる傷があり、2人の近くで凶器とみられる刃物が見つかったということです。

この家には高齢の女性と60代の息子が暮らしていて、警察は息子が女性のケアマネージャーを刃物で刺し、その後、自らを刺したとみて捜査しています。