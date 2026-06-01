シンガーソングライターのがらりが6月3日(水)にリリースするデジタルEP『螺旋の街』より、収録曲「レンズ」が全国32局のラジオ局のパワープレイに決定した。

EP『螺旋の街』は2026年3月にリリースしたシングル「春を盗んで」に加え、「TOKAI RADIO ONE ARTIST 2026!」として書き下ろした「シャイなボーイ」、5月26日(火)から放送スタートのMBS/TBSドラマイズム『100日後に別れる僕と彼』オープニング主題歌に起用された「単純ないきもの」など計5曲を収録。都会を舞台に孤独や寂寥、逃避への衝動や諦念、そして受容といった感情がリレーされていく作品となっており、がらりは今作でワーナーミュージック・ジャパンからのメジャーデビューが決定している。

また、EPリリース日となる6月3日(水)20時から、「レンズ」のミュージックビデオががらりYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることも決定した。

一連の発表にあわせ、がらりのオフィシャルサイトもオープンしている。各種最新情報はオフィシャルサイトでもチェックしていただきたい。

■ラジオパワープレイ情報

＜北海道地方＞

AIR-G’「POWER PLAY」

NORTH WAVE「POWER PUSH」 ＜東北地方＞

FM青森「Monthly On Air」

FM秋田「MONTHLY SELECTION」

Datefm「MEGAPLAY」

FM山形「Power Push!」 ふくしまFM「RADIO GROOVEイチオシ！新着ミュージック」 ＜関東地方＞

RADIO BERRY「B-HOT&B-HOT!Rookies」

Luckyfm「LuckyFM POWER PLAY」

ニッポン放送「オールナイトニッポン・プッシュ曲」

FM-FUJI「SOUND FOREST」 ＜中部地方＞

FM長野「POWER PLAY」

FM新潟「POWER PLAY」

FM福井「Heavy Rotation」

FMとやま「MUSIC POWER PLAY」

FM三重「POWER PLAY」

FM岐阜「G-POWER PLAY」

TOKAI RADIO「RUSH HOUR」 ＜近畿地方＞

ラジオ関西、ABCラジオ、KBS京都、MBSラジオ、ラジオ大阪「Monthly A-Music」

FM京都「HELLO！KYOTO POWER MUSIC♪」

FM滋賀「HOTSTAFF」

Kiss FM KOBE「HOTRAXX」 ＜中国地方＞

広島FM「HFM POWER PUSH」

FM山陰「【V-airあまばん】エンディングテーマ」

FM山口「PUSH ONE」 ＜四国地方＞

FM高知「Hi-Six Monthly Power Play」

FM徳島「SOUND WAVE」 ＜九州地方＞

FM福岡「POWER PLAY」

FM佐賀「Monthly Loop」

FM長崎「Smile Cuts CORE」

FM大分「POWER PLAY」

FM宮崎「POWER PLAY」

FM鹿児島「Branμ Song（ブランミューソング）」

◾️デジタルEP『螺旋の街』

2026年6月3日（水）リリース

配信予約：https://galali.lnk.to/SpiralCity ▼収録曲

1.シャイなボーイ（TOKAI RADIO ONE ARTIST 2026!）

2.春を盗んで

3.レンズ

4.箱庭ダンス

5.単純ないきもの（MBS/TBSドラマイズム「100日後に別れる僕と彼」オープニング主題歌）

◾️ドラマイズム『100日後に別れる僕と彼』

2026年5月26日（火）よりMBS/TBSほかで放送スタート！

MBS 5月26日（火）より毎週火曜 24:59〜

TBS 5月26日（火）より毎週火曜 25:26〜

CBC 5月26日（火）より毎週火曜 25:20〜

RKB 5月26日（火）より毎週火曜 25:28〜

HBC 5月26日（火）より毎週火曜 25:29〜 原作：浅原ナオト

『100日後に別れる僕と彼』(角川文庫 刊)

出演：伊藤健太郎 寛一郎 鳴海唯 ほか

監督：草野翔吾

脚本：三浦直之

音楽：macaroom

LGBTQ監修：柳沢正和、河本みま乃（弁護士）

制作プロダクション：C&Iエンタテインメント

製作著作：「100日後に別れる僕と彼」製作委員会・ＭＢＳ ドラマ公式HP：https://www.mbs.jp/100kare/

ドラマ公式X：https://x.com/dramaism2_mbs

ドラマ公式Instagram：https://www.instagram.com/dramaism2_mbs/

MBSドラマ公式TikTok：

https://www.tiktok.com/@dramaism_mbs

https://www.tiktok.com/@drama_mbs ドラマ公式ハッシュタグ：

＃100日後に別れる僕と彼 #ドラマ100彼

＃ドラマイズム ▼配信

TBS放送後、TVerで見逃し配信あり。

FODにて見放題独占配信決定！

©「100日後に別れる僕と彼」製作委員会・ＭＢＳ