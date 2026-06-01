a flood of circleが、2026年8月5日（水）に20周年記念ベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』を発売する。このたび収録詳細が発表されたほか、動画配信サービスU-NEXTにてライブ映像2作品の連続配信が決定した。

『革命未遂の蝶が見る夢』は、インペリアルレコード移籍後の楽曲を収録したベスト盤。収録タイトルには三愛オブリCMソング「エンジン」、今年5月6日に開催された日本武道館公演にて初披露した新曲「ロックンロール」の2曲に加え、「理由なき反抗(The Rebel Age)」など既存曲17曲の全19曲を収録する。なお既存曲は全てリマスタリングを行なったバージョンが収録されるとのこと。

さらに通常盤に加え、「テイチクオンライン限定盤」も発売される。限定盤は2025年に開催された全曲ツアー「レトロスペクティヴ 2025」のドキュメンタリーおよびライブ映像を大ボリュームで収録したBlu-ray（2枚組）が付属。なお、6月30日(火)23:59までに対象店舗で予約すると、早期予約特典として武道館フォト柄A4サイズクリアファイルがプレゼントされる。

また、U-NEXTにてa flood of circleのライブ映像2作品が連続配信されることも決定した。配信作品は、バンド史上初のホール公演＜伝説の夜を君と THE MOVIE -2022.07.08 Live at LINE CUBE SHIBUYA-＞と、アルバム『花降る空に不滅の歌を』を携えたツアーファイナル＜Tour 花降る空に不滅の歌を -2023.06.16 Live at Zepp Shinjuku-＞の2作品。このほかU-NEXTでは多数のミュージックビデオとライブ映像も配信中だ。

■U-NEXT配信スケジュール

2026年6月6日(土) 伝説の夜を君と THE MOVIE -2022.07.08 Live at LINE CUBE SHIBUYA-

2026年6月27日(土) Tour 花降る空に不滅の歌を -2023.06.16 Live at Zepp Shinjuku-

■ベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』

2026年8月5日発売 収録内容

CD(通常盤、テイチクオンライン限定盤共通)

1​.ロックンロール(Recorded at 日本武道館)

2​.理由なき反抗（The Rebel Age） - Remastered

3​.Dancing Zombiez - Remastered

4​.GO - Remastered

5​.ベストライド - Remastered

6​.花 - Remastered

7​.Honey Moon Song - Remastered

8​.ミッドナイト・クローラー - Remastered

9​.Blood & Bones - Remastered

10​.美しい悪夢 - Remastered

11​.Rollers Anthem - Remastered

12​.北極星のメロディー - Remastered

13​.月夜の道を俺が行く - Remastered

14​.くたばれマイダーリン - Remastered

15​.ゴールド・ディガーズ - Remastered

16​.キャンドルソング - Remastered

17​.KILLER KILLER - Remastered

18​.夜空に架かる虹 - Remastered

19​.エンジン BD(2枚組) (テイチクオンライン限定盤のみ)

Disc1 レトロスペクティヴ 2025 DOCUMENTARY & LIVE 前編

Disc2 レトロスペクティヴ 2025 DOCUMENTARY & LIVE 後編 ◎早期予約特典

▼ご予約対象期間

2026年6月1日(月)18:00 〜 6月30日(火)23:59まで ▼ご予約対象店舗

・タワーレコード（オンライン含む/一部店舗除く)

店舗一覧：https://tower.jp/store

タワーレコードオンライン：https://tower.jp/item/8034458 ・HMV（オンライン含む/一部店舗除く)

店舗一覧：https://www.hmv.co.jp/store/

HMV&BOOKS online：https://www.hmv.co.jp/product/soldout.asp?sku=16961364 ・楽天ブックス

URL: https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=2100015014912+4988004185274&f=O ・セブンネット

URL：https://7net.omni7.jp/detail/1301598039 ・テイチクオンライン

全国流通盤：https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002Q8K

テイチクオンライン限定盤：https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002QAI

■FCツアー＜Black Magic Fun Fun Night 4＞

6月18日(木) 東京キネマ倶楽部

6月25日(木) 大阪・Music Club JANUS チケット代：\4,800

チケット詳細：https://afloodofcircle.com/1/login/

■ツアー＜a flood of circle TOUR 革命未遂の蝶が見る夢＞

08月26日(水) 千葉 LOOK

08月28日(金) 渋谷 CLUB QUATTRO

09月10日(木) 小倉 FUSE

09月11日(金) 大分 club SPOT

09月13日(日) 鹿児島 SR HALL

09月15日(火) 神戸 太陽と虎

09月20日(日) 福山 Cable

09月23日(水/祝) 浜松 窓枠

10月01日(木) いわき club SONIC

10月03日(土) 八戸 ROXX

10月04日(日) 秋田 SWINDLE

10月14日(水) 高松 DIME

10月16日(金) 奈良 NEVERLAND

10月17日(土) 京都 磔磔

10月22日(木) 札幌 Bessie Hall

10月23日(金) 旭川 CASINO DRIVE

10月25日(日) 函館 ARARA

10月29日(木) 金沢 vanvanV4

10月30日(金) 新潟 GOLDEN PIGS RED

11月01日(日) 長野 J

11月06日(金) 仙台 darwin

11月12日(木) 横浜 F.A.D

11月19日(木) 松山 Wstudio RED

11月21日(土) 高知X-pt.

12月02日(水) 四日市 CLUB CHAOS

12月04日(金) 岡山 PEPPERLAND

12月05日(土) 米子 AZTiC laughs

12月18日(金) 広島SECOND CRUTCH

12月20日(日) 福岡BEAT STATION

▼2027年

01月15日(金) 大阪BIGCAT

01月17日(日) 名古屋THE BOTTOM LINE

01月24日(日) 豊洲PIT

▼EXTRA TOUR

01月30日(土) 沖縄OutPut

01月31日(日) 沖縄OutPut 【チケット FC先行受付】

受付期間：6月7日(日)23:59まで

詳細：https://afloodofcircle.com/1/login/