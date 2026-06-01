協同乳業は、「メイトーのなめらかプリン」シリーズから、アサヒ飲料の飲料ブランド「カルピス」とコラボレーションした「メイトーのなめらかプリン カルピス入りソース」を6月15日から全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストアで期間限定発売する。

「カルピス」は、1919年に日本初の乳酸菌飲料として発売されたロングセラーブランド。

今回新発売する「メイトーのなめらかプリン カルピス入りソース」は、その人気飲料「カルピス」をソースに使用した、なめらかな食感のプリンとなっている。濃厚でクリーミーなプリンに、「カルピス」ならではの爽やかで甘酸っぱい味わいが重なり、暑い季節でもすっきりと楽しめる仕上がりとなっている。また、「カルピス入りソース」は通常の2倍量（同社従来品比）使用しており、スプーンですくうたびに、たっぷりのソースとプリンが織りなす味わいの変化を楽しめる。

パッケージには、「カルピス」を象徴する水玉模様をあしらい、コラボレーションならではの限定デザインに仕上げた。

このコラボレーションでしか味わえない、特別な「メイトーのなめらかプリン」をぜひ堪能してほしいという。

［小売価格］145円（税別）

［発売日］6月15日（月）

協同乳業＝https://www.meito.co.jp