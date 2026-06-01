とんねるず・木梨憲武「優勝したどー！！」 所ジョージ、ヒロミを抑えた会心の勝利に喜びの勝どき！
お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が自身のインスタグラムを更新。「スコアはともかく優勝したどー！！」と嬉しそうに叫ぶと、コンペの成績表の写真を投稿した。
【写真】渋野日向子、松坂大輔も「いいね！」 木梨憲武、会心の勝利（全3枚）
公開された成績表では、残念ながら木梨の言葉通りスコア部分はカットされていたが、優勝者は木梨憲武、準優勝はタレントのヒロミ、5位には所ジョージと、豪華メンバーの名前が連なっていた。2枚目と3枚目の写真では参加者たちの集合写真をアップしていたが、若い男女から子供連れの人まで、全員が楽しそうな笑顔を浮かべていた。投稿を見たファンからは「憲さん！さすが」「優勝おめでとうございます」「すごいメンバー」「2位ヒロミさんを抑えての優勝はかなりテンション上がってそう」など、優勝をお祝いするコメントが続々と寄せられていた。また番組で共演したことのある渋野日向子や宮里藍、上田桃子、元メジャーリーガーの松坂大輔らが「いいね！」をクリックしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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