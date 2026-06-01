米男子ゴルフのチャールズシュワブ・チャレンジ

米男子ゴルフのチャールズシュワブ・チャレンジが5月31日、米テキサス州コロニアルCCで最終日が行われ、3打差5位から出た松山英樹（LEXUS）は2バーディー、3ボギーの71。通算8アンダーで13位だった。ラッセル・ヘンリーとエリック・コール（ともに米国）が12アンダーで並んでプレーオフへ。ヘンリーが優勝し、ツアー通算6勝目を挙げた。

今大会の賞金総額は990万ドル（約15億7000万円）。ヘンリーは3打差を追いついてプレーオフに持ち込み、逆転で優勝賞金は178万2000ドル（約2億8000万円）を掴んだ。

惜しくも敗れたコールも107万9100ドル（約1億7000万円）を獲得。11アンダーの3位で並んだベン・グリフィン、アレックス・スマレイ、マック・マイズナーはそれぞれ52万4700ドル（約8300万円）をゲットした。

逆転を狙った松山は3番、4番で連続ボギー。6番でバーディーを奪うも、後半スコアを伸ばすことはできなかった。13位だったが、19万3875ドル（約3090万円）を獲得している。



（THE ANSWER編集部）