【20代が選ぶ】後輩力が高そうだ思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキング！ 2位「ジェシー」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月13〜17日の期間、全国20代の男女241人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、後輩力が高そうだ思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、SixTONESのジェシーさんです。日本とアメリカのルーツを持つバイリンガルで、SixTONESのセンターとして活躍しています。クールなパフォーマンスとは裏腹に、木村拓哉さんに自慢のドナルドダックのモノマネを披露し、「よう、ドナルド！」と声をかけられるほどの人懐っこさを持っています。大先輩の懐にスッと飛び込む抜群の後輩力も彼の武器です。
▼回答者コメント
「大御所芸能人ともとても仲がいいから」（20代女性／千葉県）
「誰の懐に入るのもうまそう。バラエティが上手いのと同じ理由」（20代女性／東京都）
「軽いノリですっと年上の懐に入って気が付くと仲のいい関係になっていそうな雰囲気を感じるから」（20代男性／神奈川県）
見事1位に輝いたのは、なにわ男子の大橋和也さんでした。1997年生まれ、福岡県出身の「なにわ男子」リーダーです。特技のダンスと明るい笑顔で、グループのムードメーカーとして活躍しています。料理好きで自炊を楽しむ一面もあります。また、先輩との食事では「これ頼んでいいですか？」と素直に甘えるなど、愛嬌たっぷりの「後輩力」の高さも、誰からも愛される彼の大きな魅力です。
▼回答者コメント
「人当たりの良さと、相手に威厳と尊厳を持った態度を、先輩との絡みを見て感じる」（20代女性／東京都）
「まずみんなから愛されてそうなので、懐に入るのが上手だと思うため。人懐っこさや気を遣えそうなところが後輩としてポイント高そう」（20代女性／兵庫県）
「可愛い、小動物感すごい」（20代女性／高知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：ジェシー（SixTONES）／46票
2位にランクインしたのは、SixTONESのジェシーさんです。日本とアメリカのルーツを持つバイリンガルで、SixTONESのセンターとして活躍しています。クールなパフォーマンスとは裏腹に、木村拓哉さんに自慢のドナルドダックのモノマネを披露し、「よう、ドナルド！」と声をかけられるほどの人懐っこさを持っています。大先輩の懐にスッと飛び込む抜群の後輩力も彼の武器です。
「大御所芸能人ともとても仲がいいから」（20代女性／千葉県）
「誰の懐に入るのもうまそう。バラエティが上手いのと同じ理由」（20代女性／東京都）
「軽いノリですっと年上の懐に入って気が付くと仲のいい関係になっていそうな雰囲気を感じるから」（20代男性／神奈川県）
1位：大橋和也（なにわ男子）／47票
見事1位に輝いたのは、なにわ男子の大橋和也さんでした。1997年生まれ、福岡県出身の「なにわ男子」リーダーです。特技のダンスと明るい笑顔で、グループのムードメーカーとして活躍しています。料理好きで自炊を楽しむ一面もあります。また、先輩との食事では「これ頼んでいいですか？」と素直に甘えるなど、愛嬌たっぷりの「後輩力」の高さも、誰からも愛される彼の大きな魅力です。
▼回答者コメント
「人当たりの良さと、相手に威厳と尊厳を持った態度を、先輩との絡みを見て感じる」（20代女性／東京都）
「まずみんなから愛されてそうなので、懐に入るのが上手だと思うため。人懐っこさや気を遣えそうなところが後輩としてポイント高そう」（20代女性／兵庫県）
「可愛い、小動物感すごい」（20代女性／高知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)