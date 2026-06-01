timeleszの菊池風磨（31）のそっくりさんとしてテレビ出演している「菊池風風磨」こと川上翔太が、1日までに自身のスレッズを更新。菊池を巡る“うわさ”についてコメントした。

菊池風磨に「似てる」を売りにTikTok動画をアップし瞬く間に話題を集めた川上。地上波テレビ番組に複数回出演するなどメディア露出を広げている。

timeleszは現在全国アリーナツアーを開催中。5月30日、31日には静岡公演が行われた。

その中で「菊池風磨が自分のグッズを持ってライブ見てる」といった驚きの情報がネット上で拡散された。このうわさを見た川上は「『風磨くんが自分のうちわ持ってライブ見てた』みたいな情報が回ってるみたいなんですけど、すいません、たぶん僕です」と名乗りを上げた。

“そっくりさん”出現に、インスタグラム投稿に「まじでにてる」「風磨くんかと思った」「今こそジェネリック風磨を発揮するとき」「めっちゃ似てる」「本人かと思いました！」「一瞬風磨くんのインスタアカウントかと思いました」と、驚く声が寄せられた。