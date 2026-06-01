(C)Atsushi Nishigori, CloverWorks/Project GTQ

錦織敦史が監督、脚本、キャラクター原案を務め、CloverWorksが制作するオリジナルアニメーション映画「GROTESQQQUE-グロテスク-」が2026年に劇場公開される。ひとつのタイトルに設定も舞台も異なる3作品が溶け合うもので、各作品に出演するキャスト14名が発表された。

「アイドルマスター」、「ダーリン・イン・ザ・フランキス」で監督を、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で総作画監督を務めた錦織敦史が、監督、脚本、キャラクター原案を担当。制作は「SPY×FAMILY」、「ぼっち・ざ・ろっく︕」をはじめ、数々の人気作品を世に送り出してきたアニメーション制作スタジオ・CloverWorks。「ダーリン・イン・ザ・フランキス」、「アイドルマスターシリーズ コンセプトムービー2021『VOY@GER』」などを、ともに手掛けてきた両者がふたたびタッグを組み完全オリジナルのアニメーション映画を作り上げる。

企画プロデュースはJOEN・アニプレックス、配給はANIMEC。

(C)Atsushi Nishigori, CloverWorks/Project GTQ

今作は、それぞれ異なる世界観を持つ「エリィアンズ」、「夜露死駆★少女」(よろしくしょうじょ)、「ノクターン～このグロテスクな夜に～」の3作で構成。「エリィアンズ」では、宇宙人の少女が宇宙局に勤める公務員とバディを組んで「友だち」探しにドタバタ奔走する。

「夜露死駆★少女」は、少女たち【ギャルP】が集い、ゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉の勝者を巡って行なわれる、狂乱のバトルロワイアル。「ノクターン～このグロテスクな夜に～」は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され“感染”することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅をする。

発表された出演キャストは、安済知佳、市ノ瀬加那、⼀ノ瀬美空(乃木坂46)、井上和(乃木坂46)、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央(乃木坂46)、富田美憂、中西アルノ(乃木坂46)、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良と、声優、俳優、アイドル、アーティストなど、さまざなジャンルで活躍中の面々。それぞれがどんなキャラクターを演じるのかは、改めて発表される。