バックスのヤニス・アデトクンボが今年のファイナルを予想「ニックスが勝つと思うよ」

現地時間5月29日。ミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボが、ストリーマーのマーロン氏とのライブストリームへ出演した。

その時点で、「NBAファイナル2026」の対戦カードはイースタン・カンファレンスを勝ち上がったニューヨーク・ニックスしか決まっていなかった。31日（現地時間30日、日付は以下同）にウェスタン・カンファレンス・ファイナルの第7戦が行われ、サンアントニオ・スパーズがオクラホマシティ・サンダーを4勝3敗で下したことで、ファイナルの対戦カードが決定。

レギュラーシーズンで、ニックスがイースト3位の53勝29敗、スパーズがウェスト2位の62勝20敗を残した。そのため、6月4日から始まるファイナルで、スパーズがホームコート・アドバンテージを保持している。

それでも、アデトクンボは今年の頂上決戦について「ニックスが勝つと思うよ。バスケットボールはメンタルが重要だからね。街全体が応援している。（ニューヨークは）最高さ」と、ニックスの優勝を予想していた。

その一方で、ニックスのホーム（マディソン・スクエア・ガーデン）の観客に関しては、「最高のアリーナはボストンかフィラデルフィアだと思う。あそこが熱狂的なんだ」と持論を展開。ボストン・セルティックス（TDガーデン）とフィラデルフィア・セブンティシクサーズ（エックスフィニティモバイル・アリーナ）ほどではないと見ていた。

とはいえ、ニックスは今年のプレーオフでイーストを12勝2敗で駆け上がり、1999年以来初のファイナルへと勝ち進んだ。相手のスパーズはその時に対戦したチームで、当時は1勝4敗で敗れて球団史上3度目の優勝を飾るチャンスを逃していた。

アデトクンボは自身がイーストに所属していることもあるのかもしれないが、ニックスの優勝に期待している。スパーズが王座を獲得すれば2014年以来通算6度目なのに対し、ニックスは1973年以来3度目のリーグ制覇だけに、その期待は高まるばかり。

はたして、今年の頂上決戦はどんなシリーズになるのか。コートに立つ選手たちだけでなく、現役やOBの選手たちも必見のファイナルになるのではないだろうか。

【動画】今年のプレーオフでニックスが決めた好プレー集！





