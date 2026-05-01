ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督（43）が30日（日本時間31日）、前日の試合で右太腿裏を痛めて負傷した村上宗隆内野手（26）について、10日間の負傷者リスト（IL）入りとなったが離脱期間は4〜6週間だと明かした。

指揮官は報道陣の取材に対し「ハムストリングのグレード2の損傷だ。復帰まで4〜6週間になる見込みだ」と明かし、「もちろん、IL（負傷者リスト）に入れることになるし、治療を行って、できるだけ早く戻って来られるようにしていく」と語った。

村上は29日（同30日）のタイガース戦の3回1死一塁で、二ゴロを打った際に併殺を免れようと力走。一塁を駆け抜けてセーフとなったものの、右太腿裏を押さえて顔をしかめた。代走が送られて途中交代となり、球団は「右太腿裏の張り」と発表。ベナブル監督は「数週間は離脱すると思う」と話していた。

この日、村上は報道陣の取材に応じ、前日の負傷時については「全力で走ったけど、痛みが走った」と振り返り、朝に行ったMRI検査の詳細については「僕の口から言えるか分からない」と伏せた。

負傷したことに「凄く残念ですけど、やってしまったことはしょうがない。前を向いて、しっかり成長できるように頑張りたい」と、落ち込む様子はなく「100％でしっかり戻って、いいプレーができるように頑張りたい」と意気込んでいた。

メジャー1年目の村上は今季57試合に出場し、打率.240、ア・リーグトップタイの20本塁打、41打点をマークしていた。