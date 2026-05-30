可愛すぎないからマネしやすい！【40・50代】が似合う♡「上品ショートボブ」

年齢を重ねて今のヘアスタイルが似合わなくなったと感じたら、甘さを抑えた上品なショートボブを試してみて。女性らしい長さを残したショートボブなら、短い髪型に抵抗がある人も挑戦しやすく、大人の落ち着いた魅力を引き出してくれるはず。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品なショートボブをご紹介します。

前髪長めで魅せる艶やか丸みショート

長めの前髪が特徴的な、艶やかなブラウンカラーの丸みショートボブです。全体的にゆとりのある長さを残しつつ動きを作っているため、大人女性らしい余裕が感じられます。ショートに抵抗がある人や、上品にイメージを変えたい人にぴったりです。

くすみブラウンのナチュラルなくびれショート

自然な丸みを持たせたくびれシルエットのショートボブです。赤みを抑えた淡いくすみブラウンの髪色が、気になる白髪をふんわりとぼかしてくれそうです。首に沿って収まるように整えられた襟足で、首を細く長くすっきりと見せることができるかも。これからの季節にオススメしたいスタイルです。

耳掛けで色づく柔らかなショートボブ

全体の毛先をふわりとワンカールさせて後ろへ流した、柔らかなブラウンのショートボブです。髪に自然な動きをつけることで、作り込みすぎない上品な抜け感を生み出しています。毛束を重ねるように丸みシルエットを作っているので、ボリュームUP見せも叶いそうです。

グレージュで作るクールな丸みショート

襟足をグッとタイトに締めてふんわりとしたトップとの対比を持たせた、クールな雰囲気のショートボブ。サイドの髪を後ろへ向かって流すことで、重さを削ぎ落としエアリーな雰囲気をまとわせています。赤みを抑えたグレージュカラーを合わせて、甘さを抑えたスタイリッシュな佇まいに仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@_kazuki0513様、@chikara.ito___様、@rico_salon様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。