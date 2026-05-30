「飼い主に嫌われたと」勘違いさせるNG行為4選

人間同士でもちょっとした行き違いから、誤解が生じてしまうことがありますよね。それは、猫と人間でも同じ。しかも、人間以上に誤解が生じやすいといえるかもしれません。ここでは、人間は悪気がなくても猫が「拒絶された」と解釈しかねない4つのNG行為を紹介します。

1.無視をする

猫がスリスリしてきたり、鳴いて話しかけたりするのは、飼い主さんに対するコミュニケーションのひとつです。このような行動は信頼している相手にのみおこなわれるもので、あなたを慕い、甘えている証拠でもあります。

そんな猫の行為を無視するのは「お前とは仲良くしたくない」「あっちいけよ」といわれたと受け取られても仕方のない行為です。飼い主さんとしては、たまたま忙しかっただけかもしれませんが、猫によっては「拒否された」と勘違いしてしまう可能性が否定できません。

猫の行動にすべて応える必要はありませんが、声をかける、軽く撫でるなど、なんらかの反応を返すようにしましょう。

2.大きな声で叱る

愛猫のいたずらに、思わず大きな声で叱ってしまった、という経験のある飼い主さんも多いのではないでしょうか？実は、この行動も猫が「嫌われた」と誤解してしまう原因になり得るのです。

というのも、猫は叱られても自分の行動のなにが悪かったのかを人間と同じように理解することができません。そればかりか、大きな音や怒鳴り声は攻撃として受け取られ、叱った人を危険人物と判断するようになります。また、くり返し大きな声で叱っていると、飼い主さんを怖い人と認識して避けるようになることもあります。

猫は叱って行動をコントロールしようとしても思うようにはいきません。好ましくない行動ができないように環境を整えるのがコツです。

3.留守番などで長時間放置する

猫は基本的に単独行動をする動物ですが、その一方で飼い主さんとの絆が深い子は、長時間の留守番にストレスや不安を感じる場合があります。その結果、飼い主さんに嫌われたかもと感じる猫がいても不思議ではありません。

また、飼い主さんへの愛着や依存が強い猫は「分離不安症」を発症するケースも。破壊行動や不適切な排泄といった問題行動につながることもあり、多くの飼い主さんを悩ませています。

長時間の留守が続くときは、猫がひとりでも安心して過ごせる環境を整えるようにしましょう。

4.猫の要求に応えない

無視をするとも似ていますが、ここで問題にするのは、猫が「遊んでほしい」「ごはんが欲しい」「トイレを掃除してほしい」といった要求をしているのに、それを放置し続けるケースです。

猫は、特定の行動をすることで飼い主さんが自分の望みを叶えてくれることを知っており、深い信頼関係を築いていきます。しかし、何度アピールしても要求に応えてもらえないとなれば「嫌われたかも」と感じる原因になり得ます。

猫の要求にすべて応える必要はありませんが、余裕のあるときはできるだけ、応えてあげましょう。

関係を回復するためのポイント

愛猫との関係が冷えてしまったと感じても、焦って距離を縮めようとするのは逆効果です。関係修復を望むなら、猫が自分からアプローチしてくるのを待って適切に対応しましょう。

また、ごはんやトイレ掃除などの日常のお世話を積極的におこない、少しずつ信頼を積み重ねていくことが大切です。愛猫の大好きなおやつをあげる、お気に入りのおもちゃで遊ぶなど、喜ぶことをたくさんしてあげるのもよいでしょう。

とくに、おもちゃを使った遊びは、猫の狩猟本能を刺激しながら飼い主さんとのポジティブな体験を増やす機会になります。

撫でる際は、猫が好む顎の下、頬、耳の後ろなどを撫でるようにします。しっぽをパタパタしたり、耳を後ろに倒すなど嫌がるサインが見られたら手を止めましょう。「触られても嫌なことをされない」という経験が信頼回復のポイントになります。

まとめ

忙しくて相手ができなかった、猫がいたずらをやめないので、ついきつく叱ってしまったなど、飼い主さんにとっては些細な出来事かもしれません。しかし、猫によっては「嫌われた」と感じてしまう可能性のある行為です。

猫に誤解させるような行為は避けるのが賢明ですが、一緒に暮らしていればうっかり、ということもあるかもしれません。信頼を失ったかも、と感じたら無理に距離を縮めようとせず、猫のペースを尊重し、時間をかけて関係を修復することが大切です。