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東大院卒の韓国人が指摘する「少子化の現実」子供よりペットを優先する韓国と日本のフードコートの違い

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

パクくんが自身のYouTubeチャンネルで「【想像と違った】日本の「当たり前」は、世界では異常です…韓国人が驚いた日本の日常5選｜知らないと気づかない日本人の本気」を公開した。動画では、日本に9年滞在し東大院で博士号を取得したパクくんが、外国人から見て衝撃を受ける日本の日常や文化の特異性について、独自の視点で語っている。



日韓両国で長年生活してきたパクくんは、日本人にとっては気付かない「そこまでやる！？」という連続の日常を5つのテーマで紹介した。



まず初めに、トイレの案内板を取り上げた。着物やスーツ姿など、地域や場所に合わせた男女のピクトグラムに対し、「なんでここまで細かい？」と驚きを隠せない。効率を重視する韓国と比べ、見えないディテールまで作り込む日本の細かさを指摘した。



次に、フードコートの充実した子供向け設備に言及。韓国では0.8台という世界最低レベルの出生率を背景に子供向け施設が減少し、代わりにペット関連市場が約6000億円規模にまで急成長しているというデータを示しつつ、「社会の前提がちょっと違ってきている」と分析した。



さらに、大谷翔平選手の話題では、ホームランを打っても無感情にベースを回る姿を「感情なく敵さばいてるな」「静かな怪物だ」と表現。日本では職人の美学として称賛されるが、韓国の視点から見ると底知れない恐怖を感じると明かした。



加えて、日本語の「嘘」や「余生」という単語が持つ温度感の違いによる自身の失敗談や、警察の白バイ安全運転競技大会の様子を紹介。取り締まりという本来の目的を超え、S字走行や急旋回を極める姿に「やるなら極める」という日本の職人気質が表れていると語った。



最後にパクくんは、日常の当たり前も一歩外から見ると異常に見えることがあると述べた。海外に行った際は「その普通ってのはなんでそうなってんの、みたいなことを考えてみると面白い」と視聴者に語りかけ、新たな視点を持つことの楽しさを提示して動画を締めくくった。