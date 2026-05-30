「ホワイトソックス４−３タイガース」（２９日、シカゴ）

ホワイトソックスが劇的なサヨナラ勝ちで３連勝。貯金を今季最多の「３」とした。元ドジャースのミゲル・バルガス外野手が延長十回２死から劇的な逆転２ラン。本拠地は熱狂に包まれ、九回に同点のセーフティースクイズを決めた西田陸浮内野手がベストポジションでヒーローを迎えた。

バルガスの一撃が左翼席に飛び込むと本拠地は熱狂に包まれた。バットを放り投げ、大興奮でダイヤモンドを一周。ホームではナインが歓喜の輪を作って待ち構え、球団が公開した写真では西田がベストポジションで腰をおろしながら出迎えた。

そして手荒い祝福。村上が負傷交代してもチームの団結力で試合をひっくり返した。九回、連打で１死一、三塁の好機を作ると、西田がセーフティースクイズを敢行。打球は投前に転がり、三塁走者のベニンテンディはいったん、本塁突入を自重。それでもボールが一塁へ送られたタイミングでスタートを切り、本塁を陥れた。

これで同点に追いつくと、試合は延長戦へ。十回に１点を勝ち越されたが、２死二塁からバルガスが左翼へ逆転サヨナラ２ランで劇的な幕切れとなった。

ファンも「リクウが最高」「ムネが戻ってくるまで持ちこたえよう」「本当に愛すべき選手たち」「ピュアな男たちは止められない」など大きな反響の声がわき起こっていた。